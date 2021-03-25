Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Ошибкой было решение Ельцина

– Американцы уходят и регион становится потенциально опасным… Выходит, хорошо, что они там были?

– Безусловно. Только поправлю: после того, как мы совершили стратегическую ошибку в 1992-м, там были не только американцы, а коалиция НАТО и даже представители государств, которые в альянс не входят – более 60 стран. Все последние 20 лет они сдерживали острые процессы, которые могли бы происходить в южном подбрюшье СНГ. А ведь спокойствие в России во многом зависит от того, что происходит в Средней Азии и в Казахстане.

– Про какую из наших ошибок вы говорите?

– Про то, что мы не стали поддерживать режим Наджибуллы в 1992-м. После вывода войск в 1989-м мы там оставили ограниченный контингент для поддержки правительства (как сейчас американцы оставляют 2500 человек) – артиллерия, военные советники,и т.д. Но с 1 января РФ, став правопреемницей СССР, вдруг прекратила поставки вооружения и боеприпасов правительственным войскам Афганистана, и ситуация стала резко ухудшаться. Вскоре отряды моджахедов практически без боя заняли страну. Глава правительства Наджибулла укрылся в миссии ООН, прожил там 4 года, но потом талибы взяли его оттуда силой и казнили.

– Другими словами, наша ошибка была и в том, что мы оттуда вышли?

– Нет. Наша ошибка была в том, что мы туда вошли. Ведь у СССР и без того было множество инструментов, чтобы держать ситуацию в Афганистане под контролем. Но в 1979-м как-то убедили руководство страны, что надо ввести войска… И, повторю, ошибкой было решение в 1992-м отвернуться от Афганистана. После вывода войск у нас было сильное влияние на эту страну, и мы могли бы оставаться там главной силой. Но Ельцин дал команду: не поддерживать режим Наджибуллы. В итоге к власти в Афганистане пришли те, с кем мы воевали 10 лет.

Но это было еще ничего – это были умеренные. Но уже зарождалось гораздо более радикальное движение – талибан* (запрещено в России), к созданию которого, кстати, приложил руку Пакистан. А уж после взрывов башен-близнецов в 2001-м в страну вошла коалиция во главе с американцами.