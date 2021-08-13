МИД высылает из России журналистку "Би-би-си", спросившую Лукашенко о репрессиях
Россия высылает английскую журналистку, задавшую неудобный вопрос Лукашенко. Утверждается, что это ответ Великобритании
Московский корреспондент «Би-би-си» Сара Рейнсфорд более не сможет находиться в России в связи с решением Министерства иностранных дел РФ отказать ей в продлении российской визы, передает Boolmberg.
Рейнсфорд проработала в России много лет, она была одним из первых журналистов-международников, приехавших освещать теракт в Беслане 2004 года. На днях она в ходе пресс-конференции спросила у Александра Лукашенко, не считает ли он, что утратил легитимность после 40 тысяч арестов, пыток своих сограждан и массовых политических репрессий. В ответ Лукашенко заявил, что легитимность связана с выборами, а не с его насилием после них, и начал оскорблять Великобританию, упрекая страну в том, что она «пляшет под дудку» США: «Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», — добавлял он позже, комментируя британские санкции против его режима.
Как сообщают в МИД РФ, решение о высылке журналиста принято в связи с «дискриминацией» российских СМИ в Великобритании. В министерстве заявляют, что Лондон также не выдает визы российским журналистам.
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Рубрика: Политика