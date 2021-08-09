Сегодня, в 11:39

В России побит вчерашний абсолютный антирекорд по смертности от коронавируса

Четвертый день в России и Москве рост ковида. Новый рекорд смертности по стране и аномальный спад по Подмосковью

Фото: Global Look Press

Согласно данным оперативного штаба при правительстве, в России за сутки зарегистрировано 22 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Рост числа заболевших по стране наблюдается уже четвертые сутки подряд. При этом смертность превысила максимум за всё время — 815 человек скончались от ковида за день. Накануне антирекорд составил 808 смертей. Выздоровели по стране 19 368 человек.

В Москве также четыре дня идет рост заболеваемости — сегодня зарегистрировано 2 529 новых случаев. 3 043 человек были выписаны, а 59 умерли.

В Санкт-Петербурге данные статистики по-прежнему складываются в «полочку» по числу новых случаев: 1 810 сегодня, 1 801 вчера, 1 804 позавчера и так далее. Выздоровели в Северной столице 2 001 человек, а скончались от ковида 42 петербуржца.

1 223 новых случаев в Московской области. Также здесь 1 594 выздоровевших и всего девять летальных исходов болезни, хотя до этого дня показатель стабильно держался в районе 20-30 смертей в сутки.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 1 день назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 2 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 3 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Здоровье 2 часа назад

Социологи: 44% сотрудников компаний уволятся в случае принуждения к вакцинации

Здоровье 4 часа назад

Жирные кислоты Омега-3 связали с опасной женской болезнью

Здоровье 17 часов назад

Академик Гундаров: В первой статье Lancet о «Спутнике» полно ошибок было

Здоровье 19 часов назад

"Неопределённая картина": вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса "йота"

Здоровье 1 день назад

Инфекционист озвучил сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Здоровье 1 день назад

Россия преодолела "заколдованную" цифру в 800 смертей в сутки. Это абсолютный максимум

Здоровье 1 день назад

Врач, работающий на вакцинации: Первый раз встречают с опаской, а второй – с радостью

Здоровье 1 день назад

Геннадий Онищенко: «По всем данным, «Спутник» будет защищать от нового опасного штамма «Йота»»

Здоровье 1 день назад

Ученые: пятая часть всего пластика на планете содержит токсические компоненты

Здоровье 1 день назад

Здоровые дети чаще рождаются в богатых семьях

Здоровье 1 день назад

Moderna возобновила работу над вакциной от ВИЧ и начнет исследовать ее на людях

Здоровье 2 дня назад

Юрий Стоянов заявил, что готов вакцинироваться в третий раз

Здоровье 2 дня назад

Глава Минздрава призвал привиться летом, когда "условия самые благоприятные"

Здоровье 2 дня назад

Смертность от штамма "йота" превысила 80%. Его нашли в 27 странах

Здоровье 2 дня назад

“Лига защиты врачей”: Медики в России продолжат увольняться из-за зарплат

Здоровье 2 дня назад

Мария Арбатова: «Критиковать вакцины глупо»

Здоровье 2 дня назад

Анатолий Вассерман: «Лучше быть живым, чем антипрививочником»

Психология 3 дня назад

Одиозная психологиня-блогерша Вероника Степанова озвучила цену своей консультации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика