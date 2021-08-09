В России побит вчерашний абсолютный антирекорд по смертности от коронавируса

Согласно данным оперативного штаба при правительстве, в России за сутки зарегистрировано 22 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Рост числа заболевших по стране наблюдается уже четвертые сутки подряд. При этом смертность превысила максимум за всё время — 815 человек скончались от ковида за день. Накануне антирекорд составил 808 смертей. Выздоровели по стране 19 368 человек.

В Москве также четыре дня идет рост заболеваемости — сегодня зарегистрировано 2 529 новых случаев. 3 043 человек были выписаны, а 59 умерли.

В Санкт-Петербурге данные статистики по-прежнему складываются в «полочку» по числу новых случаев: 1 810 сегодня, 1 801 вчера, 1 804 позавчера и так далее. Выздоровели в Северной столице 2 001 человек, а скончались от ковида 42 петербуржца.

1 223 новых случаев в Московской области. Также здесь 1 594 выздоровевших и всего девять летальных исходов болезни, хотя до этого дня показатель стабильно держался в районе 20-30 смертей в сутки.