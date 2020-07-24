Пока вы были на работе 6 августа: Мигранты снова дрались, а Навального снова судили

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков призвал россиян очистить свои страницы от символики и ссылок на организации и СМИ, которые были признаны нежелательными или экстремистскими. Правозащитник ссылается на инструкцию от телеграм-канала «Сетевые свободы», где отмечают, что само упоминание организаций с указанием статуса не запрещено. Подробнее об этом можно почитать тут.

Утром через заднюю дверь следственного изолятора в подмосковном городе Истре сбежали пятеро заключенных. Среди них оказался и Александр Мавреди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова и похищении адвоката. Уже задержан дежурный по изолятору, который может быть причастен к пособничеству в побеге.

Олега Навального, брата известного политика, отбывающего срок в тюрьме, приговорили к условному сроку на один год и одному году испытательного срока по «санитарному делу» в связи с оппозиционными митингами против дворца в Геленджике.

Больше сотни вакансий Росгвардии было размещено, чтобы набрать сотрудников охраны для обеспечения общественного порядка. Так защищающее государство ведомство готовится к сентябрьским выборам.

В Подмосковье вновь произошли столкновения между мигрантами из Средней Азии. На этот раз драка с участием 40 человек произошла в Мытищах, а 20 человек устроили потасовку в Одинцове. Участники инцидента в том числе использовали огнестрельное оружие.





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