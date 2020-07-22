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Политолог Максим Жаров: Аваков станет президентом Украины

Политолог считает, что Владимир Зеленский занимается подготовкой к приходу нового главы государства

Фото: Facebook

Арсен Аваков

Украинский президент Владимир Зеленский накануне выступил с целой серией весьма нетипичных и неожиданных по своей жесткости заявлений. Говоря о конфликте на востоке страны и самопровозглашенных республиках Донбасса, политик предложил всем людям, которые считают себя русскими, покинуть эти территории.

«Я уверен, что, если сегодня вы живете на временно оккупированных территориях и считаете, что ваше дело правое, вы за Россию и за русских, то оставаться там – большая ошибка. Если вы любите Россию и всю жизнь, живя в Украине, чувствовали, что здесь Россия, то вы должны понять, что ради своих детей и внуков вам следует уезжать и искать себе место в России», - заявил глава украинского государства.

Кроме того, Зеленский также обратился к тем жителям Донбасса, которые чувствуют себя украинцами или хотя бы уважают украинский язык и флаг страны. Их он призвал оставаться и держаться, поскольку скоро Украина вернется на эти территории. 

«Эти земли будут деоккупированы в любом случае», – подчеркнул он.

Сложно сказать, чем продиктованы такие резкие и в чем-то даже воинственные заявления украинского лидера, который ранее старался проявлять определенную гибкость в отношении конфликта на востоке страны, за что его даже подвергали критике сторонники версии о «российской агрессии». У экспертов по этому поводу масса разных мнений. Кто-то, к примеру, считает, что Зеленский делает подобные заявления исключительно в популистских целях, понимая, насколько сильно просел его рейтинг за два с лишним года управления страной. Есть и те, кто уверен, что подобная риторика свидетельствует о готовности президента Украины покинуть свой пост.

К примеру, как считает российский политолог Максим Жаров, подобные заявления – верный признак того, что Зеленский не просто готов освободить президентское кресло, но еще и занимается подготовкой к приходу нового главы государства, который будет отличаться более жесткой политической позицией и продвигать силовой сценарий разрешения конфликта. Причем, эксперт убежден, что наиболее вероятный кандидат при реализации этого сценария – бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Экстремистские заявления Владимира Зеленского по Донбассу, а также появившийся недавно проект закона о «переходном правосудии» свидетельствуют о том, что сам он не намерен больше оставаться на посту президента Украины и готовит определенную политическую почву для сменщика.

Это будет силовой политик, который выступает за военное решение конфликта в Донбассе и крымского вопроса. Существует высокая вероятность, что им станет бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

Что же касается психологического «выгорания» Зеленского на посту президента, то об этом лучше всего говорят его заявления о своих предшественниках в этой должности: «Просто люди, которые прежде управляли страной – они ненавидели ее. Я серьезно говорю, считаю, что они ее ненавидели. Вот как ты можешь ничего не делать, не сажать деревья, не строить дороги – ты просто этого не хочешь. Значит, ты ненавидишь эту страну»», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.

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