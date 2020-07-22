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«Кремль готовится к смене власти в Киеве»: политолог назвал имя нового президента Украины

Спустя два с половиной года после избрания на высокую должность, Зеленский успел разочаровать едва ли не всех: и население Украины, и Кремль, и даже западных союзников Киева

Фото: Global Look Press

Масштаб поддержки Владимира Зеленского во время президентских выборов в Украине и в первый год его фактического президентства очень сложно переоценить. Более того, с надеждой на новоиспеченного политика, который еще вчера делал вид, что играет причинным местом на рояле, что ему, к слову, нередко ставили в упрек оппоненты, смотрела и Москва.

Впрочем, спустя два с половиной года после избрания на высокую должность, Зеленский успел разочаровать едва ли не всех: и население Украины, и Кремль, и даже западных союзников Киева. А потому в экспертной среде в последнее время все чаще говорят о возможной досрочной отставке бывшего шоумена и комика с поста номер один в стране, как о вполне вероятном исходе.

Очередная волна разговоров о возможной скорой смене власти в Киеве началась после неожиданной отставки теперь уже экс-главы МВД Украины Арсена Авакова – единственного чиновника, перешедшего из старого правительства в новой при президенте Зеленском. Отдельные политологи даже заподозрили, что Арсен Борисович метит в президенты, а потому решил на время отстраниться от центральной власти и занять выжидающую позицию.

И эти подозрения в последнее время получают все больше косвенных подтверждений. Заговорили об этом и в России, рассматривая будущее украинской власти сквозь призму глобальных экономических и политических интересов Москвы. Так, известный российский политолог Максим Жаров отмечает, что Запад вполне может содействовать избранию на пост президента Украины именно Авакова, отправив Зеленского в досрочную отставку. Более того, по словам эксперта, в Кремле уже готовятся к реализации такого сценария.

«Отрадный факт: Кремль готовится к смене власти в Киеве. Вот только президент или премьер-министр Украины в лице бывшего главы МВД страны Арсена Авакова – это слишком сильный ход со стороны американцев, который может сломать всю «инерционность» в сложившихся отношениях между Москвой и Киевом. Кремль теперь должен противопоставить этому ходу какие-то жесткие «входные условия» для признания Авакова в качестве номинального украинского лидера со стороны России.

Больше ситуация, при которой Россия, пусть и нехотя, признавала президентство, сначала Петра Порошенко, а после и Владимира Зеленского, за некие условные «пряники» повториться не должна.

Соглашение между США и Германией по «Северному потоку – 2» концептуально выглядит прямо противоположным стратегии «замораживания» украинского конфликта, придерживаться которой еще с 2014 года пытается Кремль. Поэтому рулить Аваковым из Лондона и Вашингтона будут весьма активно, загоняя Россию в угол на украинском направлении. По этой причине необходимо уже сейчас создавать активный противовес, четко сформулировав и попытавшись зафиксировать хотя бы то, что именно хотел бы получить Кремль от бенефициаров данного соглашения за продление контракта на транзит газа с Украиной после 2024 года.

Годами продолжать безвредно дрейфовать под флагом «Минска-2» при президенте Украины Арсене Авакове Россия больше не сможет», - пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.

Теги: #Зеленский

Рубрика: Общество

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