ФОМ: За "Единую Россию" готовы голосовать 27%, но она возьмет 51% списочных мандатов

Фонд «Общественное мнение» провел электоральный опрос, согласно которому в следующий состав Госдумы не должна попасть ни одна из непарламентских партий. За партию «Новые люди» готовы проголосовать лишь 2% россиян, а за «Яблоко» и другие непарламентские партии — не более 1%.

Таким образом, исследование показывает, что все мандаты распределят между собой партии, которые и сейчас заседают в федеральном парламенте: «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП).

По результату опроса среди всех респондентов, электоральные рейтинги партии власти на настоящий момент составляют лишь 27% — как минимум с 2008 года такого низкого результата ЕР не демонстрировала, отмечает «Дождь». Однако, если включить в выборку только тех, кто намерен прийти на выборы, цифра куда выше — 45%, а с учетом перераспределения голосов малых партий, не прошедших 5% барьер, единороссы наберут осенью 51% — большинство даже без учета одномандатных округов, где партия обычно демонстрирует результаты за 80-90%.

На втором месте идет КПРФ с рейтингом в 11%. Среди избирателей коммунисты набирают 18%, а в итоге получили бы сейчас 20,9% мандатов.

За ЛДПР готовы проголосовать 9% россиян и 15% из тех, кто пойдет на выборы. В парламенте они таким образом получат 16,9% мест.

Эсерам отдали бы свой голос 6% граждан и 10% избирателей, которые дойдут до участков. В результате они должны получить 11,1% мандатов в Государственной думе.