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Олег Шеин: Бороться с бедностью надо начинать с другого конца

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на днях перечислил насущные меры борьбы с бедностью. О том, насколько советы экс-главы Минфина окажутся действенными, нам прокомментировал Олег ШЕИН, депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России.

Фото: Global Look Press

– Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на днях высказался по поводу насущных мер борьбы с бедностью. Он уверен, что уменьшить количество бедных в стране можно, введя адресную соцпомощь, специальные карты на отдельные категории продуктов и тому подобные меры.

На мой взгляд, смысл кудринских предложений мало чем отличается от того, что делает правительство. Дело в том, что логика адресности состоит не в том, чтобы сильно добавить денег нуждающимся, а в том, чтобы оставить действующие объемы финансирования, но при этом уменьшить число получателей выплат, и за счет этого поднять их оставшимся.

Это примерно так же, как с реформой, которую я предпочитаю называть «антипенсионной»: на 5 лет подняли людям пенсионный возраст, за счет чего попытались (и не получилось), приподнять размер выплат тем, кто все-таки на пенсию вышел.

Условия, когда бедность охватывает десятки миллионов людей (порядка 17 млн – ред.), требует системных мер, а не точечных. И к таким мерам в первую очередь надо отнести снижение пенсионного возраста, поскольку оно уменьшает безработицу. А уменьшая безработицу, мы уменьшаем бедность. Надо говорить и о кратном увеличении действующих выплат. У нас, к примеру, пособие безработным составляет 0,07% ВВП. В Евросоюзе – порядка 1%, то есть, в 15 раз больше.

Что касается карт помощи малоимущим (идея перечислять ежемесячно некоторую сумму на приобретение определенных продуктов, стоимость которых государство субсидирует торговым сетям – ред.), это было бы правильно. Но этого пока нету. Другое дело, что с адресностью такие карты получат лишь немногие: этому помешает так называемый нулевой доход, который сейчас ввело правительство. Власти по определению не считают бедными тех, у кого нет (или не было) в прошлом году официальной работы. А таковой за пределами Москвы практически нет. То есть люди, которые трудятся на полях, стройках, транспорте, в торговле и т.д., работают очень много, но у большинства нет официального контракта, поэтому власти и не считают их бедными.

Но главное, мы должны избавиться от вопиющего безобразия – у нас в стране есть работающие бедные. Человек может быть весьма трудолюбивым, очень много работать и все равно получать копейки. Тут уж требуются именно системные меры. И, конечно, хотелось бы, чтобы борясь с бедностью, власти все же имели ввиду не только пособия, а и развитие реальных секторов экономики.


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