ОМОН за месяц до выборов начал массово набирать сотрудников на митинги

Главное управление Росгвардии начало массовый набор сотрудников для охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, обратил внимание Sobesednik.ru. За два дня ведомство разместило свыше сотни вакансий.

Росгвардия ищет сотрудников для работы в разных городах и регионов – помимо Москвы, это Калининград, Ростов-на-Дону, Курск, Оренбург, Тула, Рязань, Волгоград и др. Столице не хватает большого числа омоновцев, следует из объявлений. Претендентам не требуется какой-либо опыт работы.

Сотрудникам обещают заработную плату от 45 тысяч рублей плюс премии и надбавки, полную занятость, сменный график 2/2, бесплатный проезд на общественном транспорте в Москве, перспективу карьерного роста, возможность предоставления служебного жилья, компенсацию найма жилого помещения, отпуск от 40 дней, дополнительный отпуск за выслугу лет, путевки в санатории и дома отдыха Росгвардии РФ, бесплатное обслуживание в ведомственной поликлинике.

Высшее образование омоновцам не нужно, от них просят лишь закончить школу.

Одновременно поиск сотрудников ведет 2 специальный полк полиции Москвы, который также работает на митингах, им размещено около двух сотен вакансий. Кандидатам обещают зарплату от 60 тысяч рублей, высшее образование также не требуется, нужно лишь быть годным по состоянию здоровья и не иметь судимость.

В полицейские берут граждан от 19 до 35 лет, отслуживших в вооруженных силах РФ.