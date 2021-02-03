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Брата Алексея Навального приговорили к условному сроку по "санитарному делу"

Олегу Навальному дали год условного срока с годом испытательного срока по "санитарному делу", где нет пострадавших

Фото: Twitter

Олег Навальный и его адвокат Никос Параскевов

Олег Навальный, брат оппозиционного политика Алексея Навального, признан Преображенским районным судом Москвы виновным по «санитарному делу» о подстрекательстве к нарушению санитарноэпидемиологических норм в связи с митингами в поддержку брата (часть 1 статьи 236 УК РФ). 

Как пишет в своем Twitter адвокат Олега Навального Никос Параскевов, родственник оппозиционера приговорен к условному сроку в один год с ещё одним годом испытательного срока. Такого наказания и требовал прокурор.

По мнению следствия, опубликованные в соцсетях фигурантов дела призывы выйти на митинг в поддержку Алексея Навального побудили людей, которые должны были находиться в режиме самоизоляции из-за ковида, приехать на несогласованную акцию. Реально удалось найти только одного человека, который приехал на митинг во время карантина — сам он был оштрафован на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 136 УК РФ.

В деле нет пострадавших.

Ранее соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Николай Ляскин были приговорены по этому же делу к временному ограничению свободы: Соболь ограничили перемещения на 1,5 год, а Ляскину сегодня на один год запретили выходить из дома по ночам.

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