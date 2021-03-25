Любовь Соболь: 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Адвокат политика Владимир Воронин перед заседанием выразил надежду на оправдательный приговор.

– Хотя я и понимаю, что его не будет, – сделал оговорку юрист. – Но если я перестану надеяться, можно будет уходить из профессии.

При оглашении приговора, помимо участников процесса, в зале присутствовали четыре пристава и два вооружённых охранника прокурора. Они и вывели Соболь из зала суда за попытку вести съемку, что, впрочем, уже стало традицией. Преображенский суд сходу признал Любовь Соболь виновной. Приговор практически полностью совпал с обвинительным заключением.

Суд приговорил Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы.