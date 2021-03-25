Любовь Соболь: 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"
Сегодня Преображенский суд Москвы огласил приговор по «санитарному делу» политику Любови Соболь.
Напомним, что вся вина фигурантов «санитарного дела» состоит в том, что перед митингом в поддержку Алексея Навального 23 января они рассказали в своих соцсетях, что непременно придут на Пушкинскую площадь. Накануне оглашения приговора Любовь Соболь рассказала, что следствию так и не удалось предъявить фигурантам заболевших коронавирусом в результате похода на этот митинг. А также, чтобы он рассказал, что персонально Соболь подстрекала его идти. Что характерно, с фигуранта Константина Янкаускаса были сняты все обвинения, как только он отказался от выдвижения в Госдуму. Правда, с Соболь это не сработало.
Адвокат политика Владимир Воронин перед заседанием выразил надежду на оправдательный приговор.
– Хотя я и понимаю, что его не будет, – сделал оговорку юрист. – Но если я перестану надеяться, можно будет уходить из профессии.
При оглашении приговора, помимо участников процесса, в зале присутствовали четыре пристава и два вооружённых охранника прокурора. Они и вывели Соболь из зала суда за попытку вести съемку, что, впрочем, уже стало традицией. Преображенский суд сходу признал Любовь Соболь виновной. Приговор практически полностью совпал с обвинительным заключением.
Суд приговорил Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы.