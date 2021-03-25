Сегодня, в 14:11

Любовь Соболь: 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Сегодня Преображенский суд Москвы огласил приговор по «санитарному делу» политику Любови Соболь.

Фото: Twitter

 Напомним, что вся вина фигурантов «санитарного дела» состоит в том, что перед митингом в поддержку Алексея Навального 23 января они рассказали в своих соцсетях, что непременно придут на Пушкинскую площадь. Накануне оглашения приговора Любовь Соболь рассказала, что следствию так и не удалось предъявить фигурантам заболевших коронавирусом в результате похода на этот митинг. А также, чтобы он рассказал, что персонально Соболь подстрекала его идти. Что характерно, с фигуранта Константина Янкаускаса были сняты все обвинения, как только он отказался от выдвижения в Госдуму. Правда, с Соболь это не сработало.

Фото: Twitter
Преображенский суд перед началом оглашения приговора Любови Соболь

Адвокат политика Владимир Воронин перед заседанием выразил надежду на оправдательный приговор.

– Хотя я и понимаю, что его не будет, – сделал оговорку юрист. – Но если я перестану надеяться, можно будет уходить из профессии.

При оглашении приговора, помимо участников процесса, в зале присутствовали четыре пристава и два вооружённых охранника прокурора. Они и вывели Соболь из зала суда за попытку вести съемку, что, впрочем, уже стало традицией. Преображенский суд сходу признал Любовь Соболь виновной. Приговор практически полностью совпал с обвинительным заключением.

Суд приговорил Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы.

Теги: ##соболь

Рубрика: Политика

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