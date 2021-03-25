Российский борец Сидаков стал победителем Олимпийских игр

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков выиграл золото в весовой категории до 74 кг и принес России 17-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финальном бою он одержал победу над белорусом Магомедхабибом Кадзимагомедовым со счетом 7-0.

Бронзовыми призерами стали американец Кайл Дэйк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.

Всего у россиян на Олимпийских играх 62 медали: 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые награды.