Сегодня, в 14:48

Российский борец Сидаков стал победителем Олимпийских игр

В финальном бою он одержал победу над белорусом Магомедхабибом Кадзимагомедовым со счетом 7-0

Фото: Олимпийский комитет России

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков выиграл золото в весовой категории до 74 кг и принес России 17-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финальном бою он одержал победу над белорусом Магомедхабибом Кадзимагомедовым со счетом 7-0.

Бронзовыми призерами стали американец Кайл Дэйк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана. 

Всего у россиян на Олимпийских играх 62 медали: 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые награды.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 3 дня назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 2 недели назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Шоу-бизнес 53 минуты назад

Алена Свиридова: "Если происходят неприятности, их нужно высмеивать!"

Шоу-бизнес 1 час назад

"Скоро нам покажут гениталии": Голая грудь старшей из сестер Кардашьян возмутила соцсети

Шоу-бизнес 1 час назад

"После интима выкинул на улицу!": посла ООН изнасиловал русский олигарх

Шоу-бизнес 2 часа назад

Мальчику дали оригинальное имя: актриса Мария Горбань родила сына в США

Спорт 4 часа назад

Игравшая против России бразильская волейболистка покинула ОИ из-за подозрения в допинге

Культура и ТВ 8 часов назад

Куда пойти на выходные 6-8 августа

Шоу-бизнес 19 часов назад

Ольга Бузова снова примерила образ Мэри Дэви Христос

Туризм 21 час назад

"Скоро "корону" массово привезут из Турции": в сети считают, что Путин и Минздрав рано говорят об "усталости от темы ковида"

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Она старше его в два раза!" Юлия Беретта закрутила роман с сыном известного телепродюсера.

Культура и ТВ 23 часа назад

«Скорее всего, отсудит свою долю!» Первая жена Бориса Грачевского претендует на часть его имущества.

Спорт 1 день назад

Российский борец Угуев стал победителем Олимпийских игр

Культура и ТВ 1 день назад

Михаил Лермонтов: проверять театры будем сердцем

Шоу-бизнес 1 день назад

«Шашлыки, Москва-река, торт»: как отметили первый день рождения внучки Пугачевой

Спорт 11:13

Организаторы Олимпиады извинились перед украинскими спортсменами. Их назвали россиянами

Во время награждения сихнронисток из Украины назвали россиянками. Организаторам Олимпиады пришлось извиняться

Шоу-бизнес 1 день назад

Пугачева виновата: доходы Зверева резко упали из-за ссоры с примадонной

Шоу-бизнес 1 день назад

"Хоть бы траур по Меньшову выдержала!": овдовевшая Алентова собралась на заработки

Шоу-бизнес 1 день назад

"Тик-ток" вконец обнаглел!: Панайотов накинулся на поющих блогеров

Спорт 1 день назад

Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом, победив американца

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика