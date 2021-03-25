Соцсети срочно нужно "чистить": в "Агоре" предупредили о массовых делах за посты
Силовики начали искать у россиян ссылки на "экстремистские" и "нежелательные" организации. Юристы просят обезопасить себя
«Мы ожидаем новый тренд — массовые административки за ссылки на сайты нежелательных медиа и символику экстремистских организаций», — пишет в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, правоохранители выискивают в социальных сетях граждан старые ссылки на такие ресурсы и привлекают к ответственности. Чтобы защитить себя, необходимо в срочном порядке избавиться от всех постов со ссылками на объявленные вне закона СМИ и организации, считают в «Агоре».
Чиков приводит справку, составленную Telegram-каналом «Сетевые юристы», где перечисляются все организации, ссылки на сайты и соцсети которых могут быть расценены как публичное распространение экстремистских материалов или материалов нежелательной организации. Также в публикации приводится юридическая справка о том, что в данном случае законно, а что нет, и как уберечь себя от административного или даже уголовного преследования.
Юристы отмечают, что пользователям по-прежнему можно просто упоминать нежелательные организации, а также распространять материалы СМИ-иноагентов.
Категорически нельзя публиковать на своей странице символику экстремистских или нежелательных организаций, упоминать экстремистские организации без пояснения о том, что они запрещены в России, цитировать или ссылаться на экстремистские, нежелательные и террористические организации. В дополнение к этому списку СМИ обязаны маркировать всех «иностранных агентов» при упоминании.
«Полиция и госбезопасность сейчас ориентированы на поиск старых ссылок на сайты нежелательных и экстремистских организаций. Пользователи получают штрафы и даже аресты на старые посты», — пишут специалисты, призывая срочно заняться «чисткой» своих социальных сетей.
Это касается аккаунтов в Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в других соцсетях. Хуже всего дела обстоят с «ВКонтакте», отмечают юристы, так как от отечественной соцсети можно «ожидать содействия полиции — автоматического поиска крамолы».
В разных случаях предлагаются различные способы почистить соцсети: нужно либо вручную удалить все публикации с объявленной противозаконной информацией, либо вовсе удалить или полностью очистить свои публикации или паблики.
Юристы напоминают, что НБП, Свидетели Иеговы, ФБК, Штабы Навального и Башкорт объявлены в России экстремистскими организациями и запрещены, а «Команда 29», «Проект», «Открытая Россия», а также «МБХ-Медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» прямо или косвенно признаны «нежелательными организациями».
Теги: #Навальный, #экстремизм, #Иноагенты
Рубрика: Общество