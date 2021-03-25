Соцсети срочно нужно "чистить": в "Агоре" предупредили о массовых делах за посты

«Мы ожидаем новый тренд — массовые административки за ссылки на сайты нежелательных медиа и символику экстремистских организаций», — пишет в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, правоохранители выискивают в социальных сетях граждан старые ссылки на такие ресурсы и привлекают к ответственности. Чтобы защитить себя, необходимо в срочном порядке избавиться от всех постов со ссылками на объявленные вне закона СМИ и организации, считают в «Агоре».

Чиков приводит справку, составленную Telegram-каналом «Сетевые юристы», где перечисляются все организации, ссылки на сайты и соцсети которых могут быть расценены как публичное распространение экстремистских материалов или материалов нежелательной организации. Также в публикации приводится юридическая справка о том, что в данном случае законно, а что нет, и как уберечь себя от административного или даже уголовного преследования.

Юристы отмечают, что пользователям по-прежнему можно просто упоминать нежелательные организации, а также распространять материалы СМИ-иноагентов.

Категорически нельзя публиковать на своей странице символику экстремистских или нежелательных организаций, упоминать экстремистские организации без пояснения о том, что они запрещены в России, цитировать или ссылаться на экстремистские, нежелательные и террористические организации. В дополнение к этому списку СМИ обязаны маркировать всех «иностранных агентов» при упоминании.