Пока вы были на работе: 4 спортсмена сбежали от Лукашенко, у "нашистки" нашли виллу в Испании

Россиянки Колесниченко и Ромашина заполучили золотую медаль в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио. Стоит отметить, что на квалификационном зачете нашим спортсменкам включили не ту музыку, а на технической программе МОК запретил им выходить в купальниках с медведями, связав символ с атрибутикой РФ. Свою программу спортсменки выполняли в купальниках с балалайками и под микс из песни группы Little Big и «Калинки».

Уже три олимпийских спортсмена отказались возвращаться в Беларусь из-за опасений преследования со стороны власти Александра Лукашенко. Самолет с бегуньей Кристиной Тимановской сегодня прибыл в Вену, минуя пространство Балтии, чтобы спортсменка не повторила судьбу Романа Протасевича.

Еще один спортсмен – тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь» – Константин Яковлев бежал из Минска в Киев. Он является одним из членов Независимой ассоциации спортсменов.

Президент Украины Владимир Зеленский после предполагаемого убийства минского активиста Виталия Шишова поручил СБУ и МВД обеспечить охрану политических эмигрантов из Беларуси.

У бывшей пресс-секретарши провластных проектов «Наши» и «Росмолодежь» Кристины Потупчик журналисты нашли виллу на испанском курорте поблизости с Барселоной. Ее стоимость равна примерно 47,7-52 миллионам рублей. Такая недвижимость позволяет ей оформить в Испании «золотую визу».

Глава ЦИКа Элла Памфилова посчитала ненужным возвращение предела минимальной явки на выборах, когда последние не признаются легитимными, если на них пришло слишком мало граждан. Также Памфилова высказалась против принудительного голосования, посчитав, что россияне слишком свободолюбивы и такая мера принесет обратный эффект.

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