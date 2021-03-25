Виллу в Испании за 50 млн нашли у бывшего пресс-секретаря "Росмолодежи" и "Наших"

У бывшего пресс-секретаря провластных проектов «Наши» и «Росмолодежь» Кристины Потупчик, которая сейчас считается руководителем сети Telegram-каналов, есть вилла на тихом испанском курорте недалеко от Барселоны, пишет издание Baza. Стоимость покупки журналисты оценивают в 47,7-52 миллиона рублей.

Как пишет издание, стоимость приобретенной Потупчик недвижимости позволяет ей оформить «Золотую визу» в Испании, однако в разговоре с «Открытыми медиа» медиаменеджер заявила, что по принципиальным соображениям не собирается вид на жительство там:

«В России родилась, в России работаю, в России и умру», — прокомментировала она, добавив, что вовсе не отрицает высокий доход и наличие недвижимости.

После развода она также поделили недвижимость в России со своим бывшим мужем: по данным Baza, в её собственность перешла 142-метровая квартира в элитном ЖК «Итальянский квартал» в Москве стоимостью около 118 миллионов рублей, а её экс-супруг в обмен получил квартиру в ЖК «Маршал» за примерно 30 миллионов рублей.