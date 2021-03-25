Сегодня, в 9:34

В Москве голый мужчина избил полицейского. Тот постеснялся доложить об этом

Нудист с проблемной психикой побил полицейского в Москве. Правоохранителя теперь проверяют: он не доложил об этом

Фото: Global Look Press

Во второй половине дня 2 августа патрульная машина ДПС передвигалась по улице Николямской в Москве, когда сотрудник заметил на дороге голого мужчину, который вел себя неадекватно. Он остановился и задержал нудиста, однако в процессе получил от него по голове, что стало известно лишь спустя сутки, вечером 3 августа, когда полицейский пошел ко врачу.

Как пишет агентство «Москва», у правоохранителя была зафиксирована травма в районе шеи. Об этом руководству сотрудника ДПС стало известно лишь из больницы, а не от него самого. В связи с тем, что полицейский не доложил о случившемся, в отношении него была начата служебная проверка.

Впрочем, задержанного нарушителя сотрудник все же доставил в отделение полиции. Оказалось, что 37-летный нарушитель родом из Орла. По итогам обследования его поместили в психиатрическую больницу, пишет агентство со ссылкой на источник. Также в ближайшее время против него могут возбудить дело по статье о насилии в отношении полицейского.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 6 дней назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Происшествия 2 минуты назад

Мужчина с гранатой захватил здание правительства Украины

Политика 41 минуту назад

Памфилова выступила против обязательного голосования и возврата минимальной явки

Политика 1 час назад

Доклад c гостайной на остановке в Кенте забыл кандидат на пост представителя Британии в НАТО

Общество 1 час назад

Гидрометцентр назвал регионы, в которых ожидается аномальная жара до конца недели

Политика 2 часа назад

Главное к 4 августа: осада ТИКа, зажиточные кандидаты, мэру Нью-Йорка указали на дверь, контрабанда из Беларуси

Политика 4 часа назад

Шауль Ариэли: "Разделить Израиль на два государства, а Иерусалим – на два города"

Общество 11 часов назад

В рунете появится карта правозащитных инициатив, чтобы люди могли быстрее найти помощь

Политика 11 часов назад

Из России выслан эстонский дипломат, пытавшийся выведать планы РФ в Арктике

Общество 13 часов назад

В Петербурге ЗАГС отказался менять документы детей, чья мать умерла, а отец сменил пол

Политика 14 часов назад

Премьер-министр Британии Джонсон пообещал Тихановской деньги

Политика 15 часов назад

Литвинович и другие участники выборов требуют освободить суды и митинги от ковид-ограничений

Общество 15 часов назад

"Дяди, вы вышли из доверия": россияне ответили депутату на новые планы по массовой вакцинации

Общество 16 часов назад

Пока вы были на работе 3 августа: Любови Соболь запретили ночевать не дома, а МакSим начала дышать

Без рубрики 16 часов назад

Фоторепортаж: Как "волшебник" Иван Кулебякин спас день ВДВ

Политика 17 часов назад

Лев Шлосберг: Эти выборы власть уже проиграла

Общество 17 часов назад

"Не хотят пенсии платить?" Россиян удивило заявление Минздрава о вакцинации пенсионеров

Политика 17 часов назад

"Транзит будет турбулентным": профессор Соловей раскрыл планы Кремля на выборы в Госдуму

Политика 18 часов назад

"Тревожные показатели": политолог рассказал, когда стоит ждать отставки Мишустина

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика