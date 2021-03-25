В Москве голый мужчина избил полицейского. Тот постеснялся доложить об этом

Во второй половине дня 2 августа патрульная машина ДПС передвигалась по улице Николямской в Москве, когда сотрудник заметил на дороге голого мужчину, который вел себя неадекватно. Он остановился и задержал нудиста, однако в процессе получил от него по голове, что стало известно лишь спустя сутки, вечером 3 августа, когда полицейский пошел ко врачу.

Как пишет агентство «Москва», у правоохранителя была зафиксирована травма в районе шеи. Об этом руководству сотрудника ДПС стало известно лишь из больницы, а не от него самого. В связи с тем, что полицейский не доложил о случившемся, в отношении него была начата служебная проверка.

Впрочем, задержанного нарушителя сотрудник все же доставил в отделение полиции. Оказалось, что 37-летный нарушитель родом из Орла. По итогам обследования его поместили в психиатрическую больницу, пишет агентство со ссылкой на источник. Также в ближайшее время против него могут возбудить дело по статье о насилии в отношении полицейского.