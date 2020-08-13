Юрий Дудь: успех Черчесова на ЧМ-2018 случаен и нелогичен

3 августа на канале Юрия Дудя вышло интервью с ведущим Первого канала Александром Гордоном. Во время обсуждения результатов правления Владимира Путина за 21 год Гордон привел пример из футбола.

Напомним, на минувшем Евро-2020 сборная Россия заняла последнее место в группе. После этого главный тренер Станислав Черчесов, работавший с командой с 2016 года, был уволен.

- Черчесов каким был во время успеха на Чемпионате Мира 2018 года, таким и остался. Но изменились наши соперники на поле. И изменился состав наших игроков, многие из которых играть не умеют за большие деньги, - заметил Александр Гордон.

Юрий удивился тому, что Гордон решил сравнить президента и тренера сборной. Ведь у второго, по мнению блогера, проявляются признаки звездной болезни.

- За эти три года после ЧМ-2018 Черчесов изменился, - отметил Дудь, - Пережив локальный успех, за который я ему очень благодарен как болельщик сборной России, но который во многом был случаен и нелогичен, его чувство собственного величия выросло ещё больше. Он и так был тренером с высокой самооценкой, но после этого он вообще улетел куда-то. Стали появляться довольно мутные схемы относительно того, кто из игроков попадет в сборную, а кто - нет. Периодически возникали истории о том, что футболистам крайне желательно сотрудничать с агентом, который является близким другом Станислава Черчесова для того, чтобы все было хорошо.

Тему Черчесова, работавшего со сборной России дольше всех, Гордон использовал для того, чтобы объяснить свое отношение к Владимиру Путину, которого он назвал великим государственным деятелем, “сравнимым с большими русскими царями”.