Экс-тренер сборной: Черчесов уйдет, посредственные игроки останутся

После провала на Чемпионате Европы вопросы об увольнении Черчесова задают даже в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставляет их без ответа. Этот ответ могут дать члены исполкома Российского Футбольного Союза. Они собираются провести внеочередное заседание в самые ближайшие дни.

О том, чего ждать от этого решения мы спросили Бориса Игнатьева - бывшего бывшего тренера сборной России конца 90-х. При нем Станислав Черчесов играл в команде с капитанской повязкой.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿-- За последние десятилетия во главе нашей команды стояли самые лучшие иностранные и российские специалисты. Но результат на крупных турнирах один и тот же. Единственный, кто дал результат - это Гус Хиддинг. Но у него в составе играло целое созвездие талантов, которые были нарасхват в лучших европейских клубах. Многое ли зависит от тренера сборной? Давайте посмотрим на состояние детского футбола, на выступление наших команд в Еврокубках. Когда наши сборные в последний раз выигрывали что-то на молодежном и юношеском уровне?