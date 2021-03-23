Экс-тренер сборной: Черчесов уйдет, посредственные игроки останутся
Борис Игнатьев считает, что отставка Станислава Черчесова уже ничем не поможет российскому футболу
После провала на Чемпионате Европы вопросы об увольнении Черчесова задают даже в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставляет их без ответа. Этот ответ могут дать члены исполкома Российского Футбольного Союза. Они собираются провести внеочередное заседание в самые ближайшие дни.
О том, чего ждать от этого решения мы спросили Бориса Игнатьева - бывшего бывшего тренера сборной России конца 90-х. При нем Станислав Черчесов играл в команде с капитанской повязкой.
-- За последние десятилетия во главе нашей команды стояли самые лучшие иностранные и российские специалисты. Но результат на крупных турнирах один и тот же. Единственный, кто дал результат - это Гус Хиддинг. Но у него в составе играло целое созвездие талантов, которые были нарасхват в лучших европейских клубах. Многое ли зависит от тренера сборной? Давайте посмотрим на состояние детского футбола, на выступление наших команд в Еврокубках. Когда наши сборные в последний раз выигрывали что-то на молодежном и юношеском уровне?
Зимой 2022 года сборной России предстоит играть на Чемпионате Мира в Катаре. Если в сборную придет новый тренер, на подготовку к турниру у него останется меньше полутора лет.
-- Нам сейчас надо определиться с лицом нашей сборной, с качеством ее игры. Чемпионами мира мы не станем никогда. Надо ставить реальные задач - условно, выход из группы и попадание в финальную стадию. Надо предъявлять требования к качеству игры, чтобы она была привлекательной. Кому интересен голый результат? Ну обыграем мы Саудовскую Аравию и Египет, раздадим звания заслуженных мастеров спорта, и что это даст? - возмущается бывший тренер.
По словам Игнатьева, любому тренеру было бы трудно работать с теми футболистами, которые сегодня есть в составе.
-- Нужно вырабатывать общее направление. Привлекать клубы к тому, чтобы они готовили игроков. После Чемпионата мира от нас ушли Березуцкие и Игнашевич, а равных защитников не появилось. Один больной, Семенов не умеет играть. Только-только Джикию нашли на все позиции. И после этого мы говорим, что виноват тренер, - сказал Игнатьев.
Теги: #Евро-2020, #футбол, #спорт, #Черчесов
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