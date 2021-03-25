Сегодня, в 11:54

Количество погибших от COVID-19 за сутки в России остается высоким

За последние 24 часа в стране зафиксировано 22 589 новых заболевших коронавирусом и 790 летальных случаев

Фото: Global Look Press

В России за последние сутки выявлено меньше 23 тысяч случаев заболевания коронавирусом и 790 смертей. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

За последние 24 часа в стране зафиксировано 22 589 новых заболевших, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки 20 096 человек.

В Москве выявлено 2 502 новых случая заражения, госпитализирован 861 человек, скончались 76 пациентов, выздоровели 4 302. В тяжелом состоянии находятся 455 человек. 

Высокий прирост новых заболевших остается в Санкт-Петербурге (1906), в Московской области (1517), в Нижегородской области (544) и в Свердловской области (511 человек). 

За весь период пандемии в России выявлено 6 356 784 случая заболевания, зафиксировано 161 715 летальных исходов, выздоровели 5 679 842 человека. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Политика 19 минут назад

"Посмеялся даже судья": Мать двоих детей требуют посадить в СИЗО за минутные опоздания

Общество 25 минут назад

"ЛДПР молчать не будет!" Жириновский объявил войну арбузам

Политика 47 минут назад

Памфилова поинтересовалась, почему кандидату пришлось брать питерский ТИК в осаду

Общество 1 час назад

Ростовская область ввела жесткие ограничения для непривитых. Вакцинироваться там сложно

Общество 1 час назад

"Пусть Попова и прививается": россияне жестко ответили главе Роспотребнадзора

Общество 2 часа назад

Собянин намерен "окончательно сдать в архив" понятие "спальных районов" в Москве

Общество 2 часа назад

"Абсурд в России давно стал нормой": Несмиян оценил идею сделать вакцинацию платной

Происшествия 2 часа назад

Шапито: Спаситель девушки, задавившей себя свой же машиной, сбил коллегу и устроил аварию (видео)

Политика 2 часа назад

Александр Проханов: Россией управляет не Госдума, а целый пласт миллиардеров

Общество 2 часа назад

"Непривитых не будут никуда пускать": В Германии могут ввести локдаун для невакцинированных

Происшествия 3 часа назад

Мужчина с гранатой захватил здание правительства Украины

Политика 3 часа назад

Памфилова выступила против обязательного голосования и возврата минимальной явки

Политика 4 часа назад

Доклад c гостайной на остановке в Кенте забыл кандидат на пост представителя Британии в НАТО

Общество 4 часа назад

В Москве голый мужчина избил полицейского. Тот постеснялся доложить об этом

Общество 5 часов назад

Гидрометцентр назвал регионы, в которых ожидается аномальная жара до конца недели

Политика 5 часов назад

Главное к 4 августа: осада ТИКа, зажиточные кандидаты, мэру Нью-Йорка указали на дверь, контрабанда из Беларуси

Политика 7 часов назад

Шауль Ариэли: "Разделить Израиль на два государства, а Иерусалим – на два города"

Общество 14 часов назад

В рунете появится карта правозащитных инициатив, чтобы люди могли быстрее найти помощь

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика