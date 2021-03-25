Количество погибших от COVID-19 за сутки в России остается высоким

В России за последние сутки выявлено меньше 23 тысяч случаев заболевания коронавирусом и 790 смертей. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 22 589 новых заболевших, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки 20 096 человек.

В Москве выявлено 2 502 новых случая заражения, госпитализирован 861 человек, скончались 76 пациентов, выздоровели 4 302. В тяжелом состоянии находятся 455 человек.

Высокий прирост новых заболевших остается в Санкт-Петербурге (1906), в Московской области (1517), в Нижегородской области (544) и в Свердловской области (511 человек).

За весь период пандемии в России выявлено 6 356 784 случая заболевания, зафиксировано 161 715 летальных исходов, выздоровели 5 679 842 человека.