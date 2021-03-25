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"Абсурд в России давно стал нормой": Несмиян оценил идею сделать вакцинацию платной

Журналист считает, что выступивший с такой идеей пульмонолог Александр Карабиненко просто проявляет лояльность власти

Фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru

Вакцинация от COVID-19 для россиян должна стать платной, поскольку вакцинировать 60% жителей страны – это очень дорогая затея. С таким заявлением в беседе с журналистами URA.RU выступил доктор медицинских наук, профессор, терапевт и пульмонолог Александр Карабиненко.

«Я думаю, что люди должны платить за вакцину. Поскольку вакцинировать 60% жителей всей России будет очень дорого», – заявил специалист.

Кроме того, как считает Карабиненко, платить гражданам за участие в вакцинации или поощрять их за это какими-то иными способами точно не нужно, даже несмотря на то, что врачам пока неизвестно, с какими осложнениями могут столкнуться вакцинированные спустя годы после укола.

«За что здесь платить? За неизвестность? В медицине всегда многое неизвестно. Например, когда были первые массовые вакцинации от оспы и чумы, убивавших население по всему миру, тогда о побочных эффектах никто не думал. Вакцинация нас точно не уничтожит. Около 1000 человек с осложнениями из миллиона привитых. Ну и что тут такого? Зато люди останутся в живых, у них не будет тяжелой формы. А если они не привьются, они просто умрут», – убежден профессор.

Вряд ли нужно быть большим прогнозистом, чтобы предположить бурную реакцию на эти высказывания Карабиненко в обществе. Их, например, обязательно назовут циничными, а самого врача будут клеймить за это еще очень долго. Хотя, вероятнее всего, найдутся и сторонники такой позиции.

Пока же можно лишь пытаться понять, по каким причинам в столь непростое время, когда многие россияне продолжают отказываться от прививки, а попытки властей вынудить их вакцинироваться вызывают только рост недовольства в обществе, столь видный специалист как профессор Карабиненко делает подобные заявления. К примеру, журналист Анатолий Несмиян уверен, что пульмонолог пытается лишь проявить лояльность действующей власти, рассчитывая на что-то большее, чем его нынешний статус.

«Россияне должны платить за вакцинацию, поскольку вакцинировать 60% населения очень дорого, считает профессор Александр Карабиненко. При этом сам он не отрицает того факта, что о последствиях вакцинации сегодня ничего не известно. Он напрямую говорит, что непонятно, какие осложнения могут проявиться спустя годы.

Впрочем, режим вряд ли решится на платную вакцинацию, по крайней мере сейчас. Главная задача на данный момент заключается в том, чтобы сломить сопротивление людей и вынудить их согласиться на медицинскую процедуру, степень риска в которой остается неизвестной. При этом сами медики, в том числе врачи от политики, вроде того же Карабиненко, даже не отрицают, что осложнения и последствия носят неизвестный характер.

Но уже потом, когда это сопротивление будет сломано, когда население согласится на то, чтобы над ними проводили любые по степени риска медицинские эксперименты, возможно ему придется самому оплачивать эти опыты над собой. Но точно не сейчас.

Что же касается Карабиненко, то он в данном случае лишь демонстрирует лояльность властям и пытается немного забежать вперед, надеясь, что его усердия будут замечены и отмечены. Не более того», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.

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