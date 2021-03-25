"Дяди, вы вышли из доверия": россияне ответили депутату на новые планы по массовой вакцинации

Возможно, недавние заявления российских чиновников о постепенной стабилизации эпидемиологической ситуации, отмена QR-кодов и общее ослабление хватки государства в стремлении вынудить вакцинироваться как можно большее количество граждан действительно укладываются в канву предстоящих выборов.

Политологи, к примеру, считают, что всё это происходит исключительно из-за того, что федеральный центр не хочет провоцировать открытый конфликт с и без того сильно раздражённым населением перед сентябрьскими выборами в Государственную думу. При этом они же добавляют, что уже в середине осени после выборов государственная «машина вакцинации» может заработать на полную катушку, тем более что анонсы подобных продолжают звучать из вполне себе официальных уст.

К примеру, не так давно глава Минздрава Мурашко заявил о необходимости «вакцинировать всех граждан в возрасте старше 60 лет». Это вызвало довольно бурную реакцию со стороны россиян. Казалось бы, властям пора заметить, насколько болезненно общественность реагирует на такие выступления и перестать заигрывать с результатами предстоящего волеизъявления, тем более что ему все чаще прочат именно протестный характер.

Но не тут-то было – эту позицию практически сразу же поддержали в Госдуме.

– Мы с первых дней появления коронавируса говорили, что самая уязвимая группа по медицинским показаниям – люди старше 60 лет. И начинали как раз с того, что необходимо прививать именно их. Эта группа должна быть привита и защищена средствами медицинской профилактики, – заявил депутат нижней палаты, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

При этом парламентарий подчеркнул, что в призыве министра вакцинировать 60-летних нет ничего нового – это лишь констатация существующей инструкции. Депутат также напомнил, что в указанной возрастной группе люди, как правило, болеют с весьма выраженной клинической картиной и наибольшим количеством осложнений, а потому они должны быть привиты в первую очередь.

Впрочем, Онищенко в своих комментариях, как и многие его коллеги по партии власти, почему-то забывает указать, что тот же Мурашко совсем недавно лично утверждал, что клинические испытания вакцин, использующихся в России, до сих пор не проведены в полном объёме, а окончательные данные по ним будут лишь к середине осени.