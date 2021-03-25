"Полочка Собянина": демограф Ракша объяснил странную смертность от COVID-19 в России

За минувшие сутки в России было выявлено 22 010 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. При этом также отмечается, что за отчетный период от COVID-19 в стране скончались 788 пациентов, а днем ранее – 785 человек. И именно на последние цифры стали чаще обращать внимание эксперты.

Дело в том, что показатели смертности от коронавируса в стране уже довольно продолжительный период времени остаются практически неизменными и составляют от 780 до 800 человек в сутки, причем, значение в 800 жертв заболевания ни разу не было преодолено. На этом фоне появились и многочисленные разговоры о «странности» подобной статистики, а критики властей, особенно из числа тех, кто называет противоэпидемиологические меры в стране, как минимум, неоднозначными, и вовсе, заговорили о том, что подобная статистика может поддерживаться «искусственно». Цель таких действий властей, как считают сторонники этой версии – создать картинку относительной стабильности и благополучия.

Куда более глубокое объяснение происходящему нашел независимый российский демограф Алексей Ракша. Более того, в своих суждениях эксперт даже вывел два довольно интересных термина: «собянинская полочка» и «постсобянинская полочка», назвав статистику по смертности «картинкой» и назвав вероятность подобной ситуации околонулевой.

«Это вообще ни о чем, это даже не информация, а своего рода «художественные зарисовки». Вот вы же бывали в Третьяковской галерее, любовались картинами, а теперь можете полюбоваться и этой картиной. Именно так это и стоит воспринимать. С научной точки зрения вероятность подобного стремится к нулю и составляет сотые, если не тысячные доли процента.

Причем на этом интересные особенности не заканчиваются. К примеру, Москва, судя по всему, правдиво докладывает о количестве новых случаев заболевания, после этого оперативный штаб прибавляет количество регионов и подгоняет эти показатели под общую сумму, но Москву при этом не трогает.

Тот факт, что количество умерших от коронавируса в России долго колеблется в пределах 790-800 человек и никогда не превышает 800 – это своего рода «постсобянинская полочка». Еще в июне и июле у нас была «собянинская полочка», когда количество выявляемых не выходило за пределы 700 человек, как и говорил сам Сергей Собянин. Вот точно таким же образом на графике выглядит и «полочка» смертности по стране. И совсем недавно она точно так же выглядела по Москве.

Проще говоря, в течение нескольких недель количество умерших людей в Москве колебалось в районе 100 с небольшим человек. Это тоже можно назвать «полочкой», ведь так не бывает. С точки зрения статистики это находится на грани с невозможным», – отметил эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы».