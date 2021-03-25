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"Он понимает, как сильно вляпался": россияне врезали Собянину после нового распоряжения

На столичного градоначальника обрушился очередной шквал критики и недовольства

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене перчаточного режима, более года действовавшего в российской столице. Как сообщается в блоге градоначальника, в последние недели наблюдается существенное улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, которое удалось достичь благодаря массовой вакцинации и различным мерам профилактики.

«В данных условиях мы можем продолжать постепенное смягчение ограничительных мер.

Вместе с этим, мэр Москвы попросил россиян продолжить ношение масок в общественных местах, а невакцинированных граждан поскорее привиться. Граждане в свою очередь в социальных сетях вылили на столичного градоначальника шквал критики и недовольства, а также указали на то, что, по их наблюдениям, масочный режим в Москве никто и не соблюдал. Об этом свидетельствуют комментарии под соответствующими новостями.

«Как будто их носили…»;

«Каких перчаток? Меховых или резиновых? В 40-градусную жару наконец-то смилостивились. Благодетели!»;

«Выборы, выборы на носу…»;

«Их кто-то носил?»;

«Народ плюёт на распоряжения правительства, приходится его отменять, дабы не потерять лицо заплёванное…»;

«Мне лично по барабану указы масочника»;

«Как же Собянин все-таки надоел»;

«Собянин перед выборами отходную делает»;

«Собянин потерялся в реальности»;

«Наверное, он понимает, как сильно вляпался»;

«Надеюсь, скоро вы все уйдете из власти», – пишут недовольные россияне. 

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