Глава Минздрава призвал всех пожилых россиян привиться от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о необходимости привить от коронавируса всех россиян старше 60 лет. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал Мурашко, вакцинацию следует провести для всех пожилых россиян, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

«Это личная защита здоровья каждого человека. Мы видим, что лица старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют тяжелые осложнения, исходы, имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний. Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью», – заявил Мурашко.

Он считает, что необходимо усиливать противоэпидемический режим, соблюдать ограничительные мероприятия для того, чтобы уменьшить последствия третей волны коронавируса.

Ранее глава Минздрава сообщил, что более 98% госпитализированных в медицинские учреждения с коронавирусом россиян не сделали прививку от коронавируса. По его словам, это говорит о том, что вакцинация работает и спасает жизни граждан.