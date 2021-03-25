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Мурашко: почти все госпитализированные с ковидом россияне не вакцинированы

По его словам, это говорит о том, что вакцинация работает и спасает жизни граждан

Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 98% госпитализированных с коронавирусом россиян не сделали прививку от коронавируса. 

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это невакцинированные пациенты», – цитирует министра ТАСС.

По его словам, это говорит о том, что вакцинация работает и спасает жизни граждан. 

Мурашко добавил, что пациент с подозрением на коронавирус должен начать лечение в первые сутки, потому что сейчас тяжелые осложнения появляются уже на пятый день заболевания и затягивание начала лечения может стать опасным для жизни. 

За последние 24 часа в России было выявлено 22 010 новых случаев заражения коронавирусом и 788 смертей. 

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