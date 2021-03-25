"Не хотят пенсии платить?" Россиян удивило заявление Минздрава о вакцинации пенсионеров
Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что необходимо привить от коронавируса как можно большее количество пожилых людей
Уже становится очевидным тот факт, что политологи, обратившие внимание на некоторые послабления с точки зрения эпидемиологических ограничений и попыток ущемить в правах непривитых граждан, были правы, когда оценивали перспективы таких изменений.
По их словам, к примеру, власти решили немного отступить и не создавать открытый конфликт с обществом перед парламентскими выборами, тем более что рейтинги президента, правительства, премьера и партии власти и без того находятся на довольно низких значениях. Между тем, подчёркивают эксперты, от планов устроить тотальную вакцинацию федеральный центр не отказался, и уже после выборов может снова усилить давление на граждан.
Аргументируют эту версию довольно просто, отмечая, что чиновники и представители властей самых разных уровней, несмотря на победные реляции, заявления о стабилизации обстановки и отмену ряда ограничений, продолжают делать завуалированные анонсы. Например, все чаще озвучивают потенциальные планы о вакцинации.
К примеру, очередное такое заявление недавно сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, отметивший, что необходимо привить от коронавируса как можно большее количество пожилых людей.
«Мы призываем граждан старше 60 лет принимать участие в вакцинации. Для этого возраста она должна быть проведена практически для всех», – подчеркнул министр, добавив, что исключение делается только для тех, у кого есть определённые медицинские противопоказания.
Впрочем, на эти привычные высказывания россияне реагируют привычным недовольством. Так, пользователи социальных сетей в ответ на новое заявление Мурашко лишь изредка сдерживают эмоции, пытаясь рассуждать на эту тему всерьёз. В большинстве своём они откровенно высказывают властям своё недовольство происходящим.
- «А кто откажется, пенсий лишат!?»
- «Ох, не хотят пенсии платить?»
- «Пусть идёт лесом! Моё здоровье, А не его».
- «Похоже на геноцид "бесполезной" части населения».
- «Хоть бы уже методички поменяли. Везде одно и то же», – возмущаются россияне.
Теги: #Мурашко, #Минздрав, #Коронавирус, #вакцинация
Рубрика: Общество