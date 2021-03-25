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"Не хотят пенсии платить?" Россиян удивило заявление Минздрава о вакцинации пенсионеров

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что необходимо привить от коронавируса как можно большее количество пожилых людей

Фото: Александр Кулебякин/Global Look Press

Уже становится очевидным тот факт, что политологи, обратившие внимание на некоторые послабления с точки зрения эпидемиологических ограничений и попыток ущемить в правах непривитых граждан, были правы, когда оценивали перспективы таких изменений.

По их словам, к примеру, власти решили немного отступить и не создавать открытый конфликт с обществом перед парламентскими выборами, тем более что рейтинги президента, правительства, премьера и партии власти и без того находятся на довольно низких значениях. Между тем, подчёркивают эксперты, от планов устроить тотальную вакцинацию федеральный центр не отказался, и уже после выборов может снова усилить давление на граждан.

Аргументируют эту версию довольно просто, отмечая, что чиновники и представители властей самых разных уровней, несмотря на победные реляции, заявления о стабилизации обстановки и отмену ряда ограничений, продолжают делать завуалированные анонсы. Например, все чаще озвучивают потенциальные планы о вакцинации.

К примеру, очередное такое заявление недавно сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, отметивший, что необходимо привить от коронавируса как можно большее количество пожилых людей.

Мурашко: почти все госпитализированные с ковидом россияне не вакцинированы
«Мы призываем граждан старше 60 лет принимать участие в вакцинации. Для этого возраста она должна быть проведена практически для всех», – подчеркнул министр, добавив, что исключение делается только для тех, у кого есть определённые медицинские противопоказания.

Впрочем, на эти привычные высказывания россияне реагируют привычным недовольством. Так, пользователи социальных сетей в ответ на новое заявление Мурашко лишь изредка сдерживают эмоции, пытаясь рассуждать на эту тему всерьёз. В большинстве своём они откровенно высказывают властям своё недовольство происходящим.

  • «А кто откажется, пенсий лишат!?»
  • «Ох, не хотят пенсии платить?»
  • «Пусть идёт лесом! Моё здоровье, А не его».
  • «Похоже на геноцид "бесполезной" части населения».
  • «Хоть бы уже методички поменяли. Везде одно и то же», – возмущаются россияне.
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