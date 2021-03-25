"Не хотят пенсии платить?" Россиян удивило заявление Минздрава о вакцинации пенсионеров

Уже становится очевидным тот факт, что политологи, обратившие внимание на некоторые послабления с точки зрения эпидемиологических ограничений и попыток ущемить в правах непривитых граждан, были правы, когда оценивали перспективы таких изменений.

По их словам, к примеру, власти решили немного отступить и не создавать открытый конфликт с обществом перед парламентскими выборами, тем более что рейтинги президента, правительства, премьера и партии власти и без того находятся на довольно низких значениях. Между тем, подчёркивают эксперты, от планов устроить тотальную вакцинацию федеральный центр не отказался, и уже после выборов может снова усилить давление на граждан.

Аргументируют эту версию довольно просто, отмечая, что чиновники и представители властей самых разных уровней, несмотря на победные реляции, заявления о стабилизации обстановки и отмену ряда ограничений, продолжают делать завуалированные анонсы. Например, все чаще озвучивают потенциальные планы о вакцинации.

К примеру, очередное такое заявление недавно сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, отметивший, что необходимо привить от коронавируса как можно большее количество пожилых людей.