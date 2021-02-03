"Посмеялся даже судья": Мать двоих детей требуют посадить в СИЗО за минутные опоздания

Главу профсоюзной организации «Альянс врачей»* Анастасию Васильеву требуют отправить с СИЗО из-за того, что она, как пишет её адвокат Дмитрий Джулай, несколько раз нарушила условия запрета определенных действий: опоздала с прогулки на 3-10 минут. У женщины два несовершеннолетних ребенка.

Соответствующее ходатайство в суд поступило от майора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Н. Алферова. Его фотографию защитник опубликовал в своем Facebook. «Посмеялся даже судья. О двух несовершеннолетних детях Анастасии, видимо, майор Алферов будет заботиться сам», — комментирует адвокат Джулай требование ФСИН.

Напомним, что Анастасию Васильеву судят по так называемому «санитарному делу» о подстрекательстве к нарушению санэпидправил путем организации митинга в поддержку Алексея Навального. Потерпевших в деле нет. Накануне одного из обвиняемых по этому делу оппозиционного политика Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы.

*«Альянс врачей» объявлен в России «иностранным агентом».