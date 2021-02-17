Фигурантка "санитарного дела" Васильева сбежала из-под домашннго ареста, чтобы спасти дочь

Лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева нарушила условия домашнего ареста. Напомним, что суд приговорил ее к отбыванию не по месту фактического проживания вместе с детьми, а по месту регистрации, т. е. – в квартире бывшего мужа и его новой супруги.

Сегодня, как сообщает адвокат Дмитрий Джулай, дочери Анастасии стало плохо – у девочки начался приступ аллергии, из-за отека она начала задыхаться. Какое ей нужно лекарство и в каких дозировках, известно только маме.

«Вызвали скорую, Анастасия приняла решение нарушить домашний арест и приехать спасать жизнь дочери, – сообщает Дмитрий Джулай. – Старший следственной группы Спесивцев Алексей Владимирович уведомлен мною по телефону под аудиозапись об этом. Сказал, что он доложит руководству и просто бросил трубку».

Адвокат напоминает, что подавал уже два ходатайства о смене адреса домашнего ареста, последнее – 4 февраля. По закону срок рассмотрения данного документа – трое суток.

«2 недели руководство Спесивцева не может его рассмотреть, – констатирует Джулай. – Сейчас ещё 2 недели будут рассматривать эту ситуацию».

– Это может грозить Анастасии заменой меры пресечения на арест, – прокомментировал нам ситуацию Дмитрий Иванович. – Но надо понимать, что у младшего ребенка (13 лет) хроническая астма, бывают приступы, он задыхается. У старшей (14 лет) случалась аллергическая реакция неизвестного происхождения, которая может повториться. По ст. 20 ФЗ 323, без согласия родителя врачи скорой даже если приедут, помочь не смогут. Поэтому вопрос надо решать, а следователь все никак не согласует с руководством больше двух недель ответ на мое ходатайство о смене адреса домашнего ареста.

Тем временем Джулай сообщает, что дочери Анастасии сделали укол, она спит. Завтра на дом должен прийти терапевт, чтобы осмотреть девочку. «Следователь сначала попросил не раздувать шумиху в СМИ, так как "публикации мешают им принимать решение", – добавил юрист. – И сказал Анастасии, что у нее "наглый адвокат". Также следователь сказал, что сегодня Анастасия останется дома с детьми, завтра этот вопрос решится окончательно, "скорее всего положительно"».

Мы будем следить за развитием этой ситуации.