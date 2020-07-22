Зеленский поручил усилить охрану политэмигрантов из Беларуси после убийства Шишова

Президент Владимир Зеленский потребовал от МВД и Службы безопасности Украины организовать защиту беженцев из Беларуси, прибывших в страну за последний год, жизни которых может грозить опасность в связи с их политической или общественной деятельностью.

«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальный и надежную защиту», — приводит его слова пресс-служба офиса президента.

Зеленский также отмечает, что правоохранительные органы в связке со спецслужбами должны разработать специальные алгоритмы выявления беженцев, жизнь которых под угрозой, чтобы обеспечить их безопасность на территории страны.

Украинский лидер отмечает, что причиной такой позиции стала «трагическая гибель» белорусского активиста Виталия Шишова, который помогал своим опасающимся репрессий согражданам покинуть Беларусь и перебраться в Украину. Он был найден повешенным. МВД Украины полагает, что это могло быть убийством, в том числе на фоне политической деятельности. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование по статье об убийстве.