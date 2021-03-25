Главу организации, помогавшей белорусам бежать из страны, нашли мертвым в Киеве

В одном из парков Киева нашли мертвым пропавшего главу организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Шишов исчез накануне, когда вышел на пробежку, его мобильный телефон и личные вещи были изъяты с места происшествия.

«Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под самоубийство. Полная картина событий будет установлена ​​после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведение экспертиз и следственных экспериментов», – говорится в сообщении пресс-службы.

В полиции также обратились ко всем, кто знал Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, о его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и т. д.

Как пишет Telegram-канал «Белорусский дом на Украине», за Шишовым велась слежка, и об этом сообщали в полицию. «Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума», – сообщают его соратники.

Организации «Белорусский дом на Украине» помогает пострадавшим от режима Лукашенко гражданам Белоруссии с переездом и адаптацией на Украине.