Новые санкции США, прививка Байдену, звание Зиничеву: главное к утру 22 декабря

США ограничили экспорт для более ста российских и китайских компаний. Под санкции попали, в частности, конструкторские бюро «Туполев» и «Сухой», а также госкорпорация «Ростех». Кроме того, в санкционный список попали Служба внешней разведки, Минобороны РФ и медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области. Посол России в США Анатолий Антонов назвал введение ограничений «деструктивным», передает ТАСС.

Избранный президент Джо Байден привился от коронавируса в прямом эфире американских телеканалов. В больнице ChristianaCare в штате Делавер 78-летнему Байдену ввели первую дозу вакцины Pfizer. По его словам, жителям США не стоит бояться вакцинации.

Жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого в ночь с 31 мая на 1 июня застрелили бойцы СОБРА, ворвавшиеся к нему в квартиру, признали невменяемым. По версии следствия, он распылил силовикам в лицо газовый баллончик и угрожал им ножом.

Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из ОВД Новокосино, куда ее доставили накануне вечером после задержания у дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, одного из предполагаемых отравителей Алексея Навального. Соболь опросили по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»), она не стала давать показания, пишет «Медиазона».

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении воинского звания генерала армии главе МЧС РФ Евгению Зиничеву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Зиничев возглавил министерство в мае 2018 года в звании генерал-лейтенанта. В декабре того же года его повысили до генерал-полковника.