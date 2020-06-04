В отношении убитого бойцами СОБРа при штурме квартиры екатеринбуржца завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении Владимира Таушанкова, убитого при штурме квартиры сотрудниками Росгвардии.

Как сообщается на сайте СУ СК по Свердловской области, дело возбуждено по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, Таушанков вел себя агрессивно, в ответ на требования «прекратить противоправные действия» проявлял «дальнейшую агрессию и создавал угрозу» для жизни правоохранителей.

В сообщении ведомства указывается, что Таушанков распылил газ в лицо одному из полицейских, а также «занес нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа». В результате силовики «были вынуждены применить огнестрельное оружие».

Владимир Таушанков был убит сотрудниками СОБРа Росгвардии при штурме квартиры 31 мая. По словам представителя Росгвардии Валерия Грибакина, поводом для преследования мужчины стало то, что он попытался ограбить магазин «Лео», вынеся из него четыре рулона обоев. Таушанкова пытались задержать в его квартире, на место был вызван СОБР, который решил штурмовать жилище. По словам силовиков, в руках у мужчины был предмет, «внешне похожий на автоматическое оружие». Родители погибшего излагают другую версию событий. По словам Таушанкова-старшего, никакого оружия у его сына не было, обои он не крал.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс.