В Москве задержали недовольных убийством Росгвардией укравшего обои екатеринбуржца

В Москве возле здания управления МВД по адресу Петровка, 38 начались задержания активистов «Гражданского общества».

Как передает «Новая газета», задержаны не менее 15 человек. Все они проводили одиночные пикеты под лозунгом #RussianLivesMatter. Таким образом молодые люди, как ранее заявляли представители движения, хотят привлечь внимание к инциденту в Екатеринбурге, где сотрудники Росгвардии ранее застрелили запершегося в квартире Владимира Таушканова.

Пикеты и задержания на Петровке. pic.twitter.com/FrcMyMHV72 — Тот самый Мартин (@martin_camera) June 2, 2020

Его обвиняли в краже обоев стоимостью 8 тысяч рублей из магазина в 500 метрах от его дома, пишет «Медиазона». По данным журналистов, неясно, был ли у 27-летнего мужчины нож или он похитил обои без него. Когда к нему приехал отец,Таушконов использовал газовый баллончик, чтобы в квартиру вместе с ним не зашли полицейские, дежурившие возле двери. Затем во время штурма квартиры молодой человек был застрелен бойцами СОБРа.

Силовики объясняют штурм тем, что убитый взял отца в заложники, однако сам Анатолий Таушканов это категорически отрицает, утверждая, что находился в полной безопасности. «А муж сначала общался со мной, говорил, что сейчас сын успокоится и все будет улажено. А потом они, очевидно, отошли в комнату. Слышу, что беседуют. Не было никакой агрессии, шума, того, что бы предвещало опасность. Когда Росгвардия ехала, я сказала им, что отправилась за ключами, что нужно меня подождать. А когда вернулась, они начали штурмовать дверь, меня не подпустили», — поясняет его мать Надежда.

В Росгвардии также утверждают, что у убитого было оружие, что его отец также не подтверждает, хотя отмечает, что в квартире было оружие для страйкбола.

Кроме того, силовики утверждают, что Таушканов был судим за оборот наркотиков, однако его мать это отрицает. «Медиазона» также не нашла следов подобных решений суда в системе ГАС «Правосудие».