Суд подтвердил, что расследовать убийство СОБРом укравшего обои мужчины не нужно

В Екатеринбурге Ленинский районный суд согласился с выводом Следственного комитета, что нет необходимости проводить проверку убийства Владимира Таушанкова, который был застрелен при штурме его квартиры бойцами СОБРа Росгвардии после того, как мужчина, предположительно, украл несколько рулонов обоев. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал об инциденте, который произошел в Екатеринбурге. Молодой человек сперва убежал с рулонами обоев к себе домой, а затем отказался впустить сотрудников полиции, пришедшим к нему в квартиру. Когда туда пришел его отец, он открыл дверь, но, как утверждалось, распылил некое вещество, в результате чего силовики не смогли попасть внутрь, а его отец смог.

Почему было принято решение провести штурм квартиры, не ясно. Силовики заявляли, что они посчитали отца молодого человека заложником, однако сам мужчина такой позиции не разделяет. Причина, по которой был открыт огонь, также достоверно неизвестна: позиция ведомства изменялась: с заявлений, что у Таушанкова якобы было автоматическое оружие на то, что он якобы угрожал одному из них ножом. При этом на кадрах видеозаписи, представленной следствием, на двери были видны отверстия, напоминающие дырки от пуль, из чего некоторые сделали вывод, что мужчину могли застрелить сквозь дверь.

Следственный комитет после этого отказался расследовать возможный произвол силовиков. Дело было заведено на убитого Таушанкова.