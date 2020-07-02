СК не усмотрел преступления в гибели застреленного силовиками екатеринбуржца

Родителям Владимира Таушанкова, которого застрелили бойцы СОБР Росгвардии, отказано в возбуждении уголовного дела.

Об этом говорится в ответе СУ СК по Свердловской области, которое ведомство прислало адвокату родителей Алексею Бушмакову, передает Znak.com.

В письме указывается, что в обстоятельствах смерти молодого человека не обнаружено признаков преступления. При этом ведомство указывает на то, что доводы родителей погибшего будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков, по которому Таушанков проходит подозреваемым.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 1 июня. Силовики ворвались в квартиру жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застрелив его. Поводом для этого стало то, что в строительном магазине, по словам продавца, молодой человек украл обои и угрожал кассиру. Отец убитого утверждает, что Таушанков не крал обои, а купил их. По словам мужчины, его сын был напуган и говорил, что за ним «гонятся бандиты».

Росгвардия не раз меняла позицию, заявляя, что Таушанков угрожал правоохранителям автоматом Калашникова или ножом. В ведомстве считают, что бойцы действовали в пределах полномочий, а погибший представлял опасность, поскольку был судим по наркотической статье.

После гибели молодого человека против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»). Действия полицейских и спецназа СК изучает в рамках доследственной проверки.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, в Москве прошли одиночные пикеты под лозунгом #RussianLivesMatter, их участники были задержаны.