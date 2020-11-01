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31 октября, суббота

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30 октября, пятница

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[13:53]В суде о невозбуждении дела по отравлению Навального не называли имя политика
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Верховный муфтий России: Пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение

Общество
18:00, 01 ноября 2020

Верховный муфтий России: Пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение
Талгат Таджуддин (справа) // Фото: Global Look Press
Талгат Таджуддин (справа) // Фото: Global Look Press

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявил, что слова муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева с призывами мстить Макрону и французам за карикатуры на пророка Мухаммеда являются его личным мнением и не отражают позиции Ислама. Он заверил, что такая вольная интерпретация Ислама «противоестественна и противна жизни». 

«И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни Богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни. И что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?»

— задается вопросам духовный лидер (цитата по РБК). Он не видит, как это может привести к установлению взаимопонимания между людьми.

Муфтий уверен, что сам пророк Мухаммед никогда не проповедовал месть, но ценил прощение: «Религия соответствует сердцу и совести человека, а люди чувствуют свое счастье, только когда устанавливается мир и согласие», — объясняет он.

При этом он также выразил непонимание всей развернувшейся кампанией против Шарли Эбдо и их карикатур на пророка, которые впервые были опубликованы ещё в 2015 году и уже тогда навлекли на себя гнев радикальных исламистов, устроивших теракт в редакции

«Пять, шесть, семь лет тому назад тоже карикатуры рисовали и в некоторых странах громили посольства западных государств. И сегодня, я слышал, вышли к французскому посольству. Зачем?»

Напомним, что ранее муфтий Чечни Межиев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «террористом №1» за его слова о борьбе с радикальным исламизмом и поддержку карикатур. Он призвал мстить каждому, кто поддерживает французского лидера. Также против Макрона выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и ушедший из спорта Хабиб Нурмагомедов. Во многих мусульманских странах начали проходить митинги против Макрона, на которых люди жгли его фотографии. Одновременно во Франции произошла серия терактов.

Накануне Макрон дал большое интервью, в котором попытался объяснить свою настоящую позицию и призвал прекратить информационную кампанию против него: 

Теги: #Исламизм #Чечня #Теракты во Франции #Франция #Макрон

Рубрика: Общество

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Талгат Таджуддин (справа) // Фото: Global Look Press

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