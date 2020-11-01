Макрон осудил акции против него и Франции в мусульманских странах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что осуждает «недостойную и недопустимую» кампанию, которую против него и Франции организовали в мусульманской среде. Он призвал остановить протестные акции на эту тему, которые несколько дней проходят в отдельных странах, где широко исповедуется Ислам.

«Реакция мусульманского мира, я полагаю, была вызвана, прежде всего, множеством лжи, извращением моих слов и тем, что в итоге людям показалось, что я положительно отношусь к этим карикатурам [на пророка Мухаммеда]», — приводит его слова Euronews со ссылкой на интервью Al Jazeera.

Ранее Макрон пояснил, что именно он имел в виду, говоря о карикатурах, а также свою позицию в отношении Ислама и терроризма:

Макрон: "Мы боремся с терроризмом, вершащимся во имя Ислама, а не с Исламом"

(«Сегодня в мире есть люди, которые искажают Ислам, и во имя этой религии, которую они утверждают, что защищают, они убивают»)

Французский лидер отметил, что в кампании по его дискредитации среди мусульман приняли участие отдельные лидеры. Напомним, что с резкой критикой против него сперва выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, а затем глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Эта кампания недостойна и я её осуждаю. Но это делают некоторые частные группы, потому что они что-то недопоняли и поверили лжи по поводу карикатур, иногда распространяемой другими лидерами. Это неприемлемо», — заявил Макрон.