Макрон: "Мы боремся с терроризмом, вершащимся во имя Ислама, а не с Исламом"

Президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью телеканалу Al Jazeera в ходе которого попытался объяснить свою позицию в отношении Ислама и развеять «ложь», звучащую о Франции в последние дни. В частности, он заверил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур Шарли Эбдо, но призывает говорить об этом и не оправдывать насилие. Французский лидер подчеркнул, что никаких препятствий для исповедования Ислама на территории Франции не существует, как и любой другой религии.

Отдельные выдержки из беседы публикует само издание и Макрон в своем Twitter.

«Я видел слишком много лжи, я хочу внести ясность: то, что мы делаем во Франции, — это борьба с терроризмом, вершащимся во имя Ислама, а не с Исламом. Терроризм унес жизни более 300 наших сограждан! (...) Сегодня в мире есть люди, которые искажают Ислам, и во имя этой религии, которую они утверждают, что защищают, они убивают (...) сегодня некоторые экстремистские движения и отдельные лица практикуют насилие во имя Ислама»,

— объясняет французский лидер. Он добавляет, что это в первую очередь является проблемой для самого Ислама, «потому что мусульмане — основные жертвы». По его словам, «более 80% жертв терроризма — мусульмане», что является общей проблемой.

Фото: Global Look Press

Макрон пояснил, что дает это интервью, чтобы развеять всю ложь, которую уже несколько дней распространяли многие люди. Они говорили или не отрицали «неприемлемые вещи о Франции», о том, что он «мог бы сказать»: «Меня вынудили сказать: "Я поддерживаю карикатуры, унижающие пророка". [На самом деле] я за то, чтобы в моей стране люди могли свободно писать, думать и рисовать. Это право, это наши свободы. Я понимаю, что это может шокировать, я уважаю это, но мы должны об этом поговорить», — пояснил французский лидер.

Кроме того, Макрон резко заявил, что ни за что не намерен согласиться с попытками оправдать насилие и будет и дальше защищать права и свободы французов:

«Экстремисты учат, что Францию ​​нельзя уважать. Они учат, что женщины не равны мужчинам, что маленькие девочки не должны иметь таких же прав, как маленькие мальчики. Я вам очень четко говорю: не с нами».

Говоря непосредственно об исповедовании Ислама во Франции, президент заметил, что никаких проблем с этим в стране не существует. Хотя соцсети в последние дни заполнены информацией об обратном, поясняет Макрон, это вовсе не так: «Все они свободно практикуют! Никакой стигматизации: Франция привержена миру и совместной жизни».