"Не как у Волчек": Сафронов рассказал о проблемах с памятником Трушкину

На днях исполнился ровно год со дня смерти Анатолия Трушкина. Знаменитый писатель-сатирик скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Поминали Трушкина в ресторане Центрального дома литераторов. На поминках присутствовала вдова юмориста, родственники, а также его звездные друзья – Клара Новикова, Никас Сафронов, Владимир Вишневский. Всего вспомнить Анатолия Алексеевича собрались 27 человек.

Расходы по организации поминок взял на себя Никас Сафронов, который дружил с Трушкиным более 20 лет (кстати, именно он в прошлом году оплатил и похороны сатирика). На поминках художник признался, что до сих пор не может прийти в себя из-за смерти Анатолия Алексеевича.