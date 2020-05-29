Николаев Даниил
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"Не как у Волчек": Сафронов рассказал о проблемах с памятником Трушкину

Родные писателя-сатирика Анатолия Трушкина уже год не могут установить памятник на его могиле.

Фото: Global Look Press

Анатолий Трушкин

На днях исполнился ровно год со дня смерти Анатолия Трушкина. Знаменитый писатель-сатирик скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Поминали Трушкина в ресторане Центрального дома литераторов. На поминках присутствовала вдова юмориста, родственники, а также его звездные друзья – Клара Новикова, Никас Сафронов, Владимир Вишневский. Всего вспомнить Анатолия Алексеевича собрались 27 человек.

Расходы по организации поминок взял на себя Никас Сафронов, который дружил с Трушкиным более 20 лет (кстати, именно он в прошлом году оплатил и похороны сатирика). На поминках художник признался, что до сих пор не может прийти в себя из-за смерти Анатолия Алексеевича.

Фото: автора
Художник Никас Сафронов, писатель Владимир Вишневский и другие друзья Трушкина собрались вспомнить его в ресторане ЦДЛ

– Толя был моим лучшим другом, – рассказывает Никас. – Я часто созванивался с ним, мы вместе ездили отдыхать, я просил у него жизненных советов. Трушкин был великим человеком, и, конечно, нам, друзьям и близким Толи, его не хватает. До сих пор не могу привыкнуть, что его с нами больше нет – рука все еще тянется к телефону, чтобы позвонить ему и услышать его голос.

Перед поминками близкие съездили на кладбище. Пока на могиле Трушкина нет памятника. Но Сафронов уверяет: на это есть веские причины.

Фото: автора
Клара Новикова, Никас Сафронов и вдова Анатолия Трушкина хотят поставить достойный памятник на могиле писателя-сатирика

– Памятник мы еще не установили, – продолжает художник, – потому что могила не готова для этого: земля до сих пор не осела. Это в принципе стандартно: должно пройти год-полтора, прежде чем можно будет ставить надгробие.

Надеюсь, в следующем году памятник уже появится. Сейчас мы – друзья и родные Толи – как раз собираемся решать вопрос с его созданием, уже есть несколько эскизов будущего монумента.

Нам очень хочется, чтобы памятник был классическим, но при этом с некоторым элементом юмора. Не помпезным, а скромным и достойным. Красивым и вкусным, а не как на могиле у Галины Волчек.

Напомним, во время похорон Трушкина случился скандал. Мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл несколько миллионов рублей из машины главы ритуальной службы. Вора не задержали до сих пор. Из-за того, что во время прощания все были в защитных медицинских масках, лица злоумышленника камеры видеонаблюдения не зафиксировали.

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