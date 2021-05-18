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"Орнелла приедет в Россию за вакциной": Сафронов отметит звание Народного с Мути

Культура и ТВ
23:05, 18 мая 2021

"Орнелла приедет в Россию за вакциной": Сафронов отметит звание Народного с Мути
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Никас Сафронов наконец-таки стал Народным художником России. Корреспондентам Sobesednik.ru живописец рассказал, что узнал о присвоении столь высокого звания из СМИ, а отмечать это событие собирается со звездой итальянского кино Орнеллой Мути.

Актриса планирует прилететь в Москву, чтобы прописаться в квартире Никаса и сделать в России прививку от коронавируса.

– Я рад, что получил это звание, – говорит Никас. – Но сам узнал о присвоении из сообщений в Интернете. Многие мои знакомые и почитатели удивились, что я до сих пор не был народным.

– И президент одной из бывших союзных республик, поздравляя меня в телефонном звонке, сказал: «Никас, я думал, что вы уже лет 20 как Народный»…

На это звание меня выдвинула Российская академия художеств. Перед подписанием указа президента любая кандидатура проходит отбор строгой Комиссии по государственным наградам, в состав которой входит 32 человека. И, насколько мне известно, они большинством голосов одобрили присвоение мне звания Народного.

– Какие привилегии дает это звание?

– Первое – тебя могут похоронить на Новодевичьем кладбище (смеется). Ну а если более серьезно, то раньше, в советское время, привилегий у Народного было много: полагались персональная машина, номер люкс в гостинице за счет государства, бесплатные билеты в вагон СВ, большая мастерская вплоть до получения при жизни своего музея, большая прибавка к зарплате, огромная пенсия и т. д.

Сегодня это, наверное, более статусное понятие, нежели премиальное. Наверное, это будет приятно школе, которая гордится тем, что носит мое имя, а также – Ульяновскому университету, где я преподаю и выплачиваю повышенную именную стипендию для талантливых студентов. Как и художественному училищу в Ростове-на-Дону, которое я когда-то окончил.

– А пенсию вам повысят теперь?

– Вроде полагаются доплаты к пенсии. Я еще точно не узнавал, но говорят, что-то в районе 30 тысяч рублей.

– Ого!

– Наверное, для простого пенсионера это серьезные деньги. Но со мной совершенно все не так. Я ежемесячно трачу на благотворительность в десятки раз больше. Как я уже сказал, это и именные стипендии студентам, и помощь моему родному художественному училищу, школе. Помимо этого, я поддерживаю церкви, больницы, различные благотворительные организации.

Конечно, и эти деньги, которые я буду получать за звание, пойдут также на благотворительность.

– Но ведь признание народа, наверное, намного важнее, чем получение официального звания?

– Да, конечно, бывает обидно, что народ кого-то давно уже любит, а официальное признание человек получает в очень позднем возрасте.

Пару дней назад мы с Федором Конюховым летели в одном самолете из Екатеринбурга, где у меня и у него открылись художественные выставки. И он сообщил мне, что на свое 70-летие, которое будет в декабре, собирается в одиночку на Южный полюс – на год.

Сегодня Конюхов – самый известный путешественник в мире, установивший 22 мировых рекорда, неоднократно входил в книгу рекордов Гиннеса, но он до сих пор не Герой России. Но при этом его знает весь мир.

Классику современной драматургии Виктору Мережко дали Народного, когда ему было под 80. Не так давно Народного получил всеми любимый актер Александр Панкратов-Черный, хотя его фильмы уже на протяжении десятилетий обожает вся страна. Или можно вспомнить Высоцкого, которому долгое время не присваивали никаких званий, вычеркивали из всех списков...

– Отпразднуете присвоение звания?

– Да. Но сначала дождусь приезда в Москву моей итальянской подруги Орнеллы Мути, которая уже год с лишним не может приехать в Россию из-за пандемии. Тем более я обещал прописать ее в своей квартире, чтобы она смогла приезжать в РФ тогда, когда она захочет.

– По приезду в Москву у нее есть желание сделать здесь прививку от ковида, так как в Италии не хватает вакцин.

Но, к счастью, в нашей стране привиться от коронавируса может любой желающий гражданин России. Надеюсь, что в конце мая – начале июня ей удастся все-таки прилететь в Москву. Я соберу близких друзей, и мы отметим это приятное событие.

Орнелла Мути

– Сейчас, после присвоения этой государственной награды, ваша жизнь как-то изменится?

– Я как проводил активно выставки в России и за рубежом, так и дальше буду проводить. У меня за последние годы прошло порядка 300 выставок, которые посетили несколько миллионов человек, – и это тоже своеобразный рекорд, достойный, наверное, Книги рекордов Гиннесса.

Теги: #Знаменитости #Никас Сафронов #новости звезд #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото в статье: Global Look Press

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