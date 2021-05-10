"Еще долго звонила": Никас Сафронов рассказал о домогательствах богатой клиентки

Многие, глядя в музеях на картины с изображением обнаженных красавиц, не раз завидовали художникам: мол, женщина сама добровольно раздевается перед живописцем, а любые домогательства с его стороны воспринимает как часть ритуала по написанию портрета. Однако знаменитый художник Никас Сафронов уверяет: это не так. Более того – иногда клиентки могут домогаться живописца.

– Людям кажется, что профессия художника очень романтичная, – рассказывает Никас. – Мол, если ты рисуешь с натуры, и перед тобой обнаженная девушка, ты можешь делать с ней все, что вздумается. На самом деле нет: натурщица – это просто объект, который ты пишешь, как, например, букет цветов или голубое небо…

Не нужно путать настоящее искусство с порнографией. Обнаженная натура на картине талантливого художника вызывает исключительно только восхищение – своей красотой, плавными линиями, игрой света, сюжетом, работой Мастера. Живописец пишет нагую женщину только для того, чтобы восхищать, а не чтобы возбуждать, как порно.

Художник передает на холст свои эмоции, настроение – они чистые, без грязи и пошлости – и это очень хорошо видно, потому что любая профессиональная картина сохраняет в себе частичку энергетики автора и тех чувств, которые он испытывал, когда ее писал.

Но, к сожалению, далеко не все клиенты это понимают. Однажды Сафронов столкнулся с ситуацией, когда обеспеченная дама в процессе написания портрета потребовала от него несколько иных, а не только живописных, услуг.

– Бизнесмен из Швейцарии попросил меня написать свою жену, которая имела русские корни, обнаженной, – говорит художник. – Она сама сказала, что желает позировать только Никасу Сафронову. Муж согласился, так как ему хотелось увековечить ее красоту.

Во время работы я сразу почувствовал, что она хочет меня как мужчину. То руку положит чуть ниже живота, то смотрит пристально в глаза, но пройдет мимо и как бы невзначай нежно заденет меня…

В итоге она столь сильно раскрепостилась, что стала меня домогаться – просто прямым текстом заявила, что хочет со мной переспать. Я отказался от выполнения заказа и вернул ее мужу деньги назад. Она потом еще долго мне звонила, писала – требовала встречи.

– А почему отказались?

– Во-первых, это неуважительно по отношению к заказчику. Он платит мне деньги за работу, а я еще и с его женой имею отношения? Во-вторых, у меня к этой даме не было никаких чувств, я воспринимал ее только как клиентку. Я могу за вечер влюбиться три раза – но если симпатии нет, то никакого романтического флера быть не может. Мне это неприятно. Я создаю вечность и не занимаюсь удовлетворением похоти. Для этого есть специальные мужчины: жиголо и альфонсы.