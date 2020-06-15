ЧП на похоронах Трушкина: "помощник" Петросяна украл полмиллиона рублей

Похороны Анатолия Трушкина, скончавшегося от коронавирусной инфекции, закончились грандиозным скандалом. Об этом Sobesednik.ru рассказал сын художника Никаса Сафронова – Лука Затравкин.

– Глава ритуальной службы, занимающийся организацией похорон, приехал к церкви, где прощались с Трушкиным, в десять часов утра, – говорит Лука. – Примерно в это же время там появился молодой человек, представившийся Николаем. Он сказал, что является помощником Петросяна. Мол, Евгений Ваганович велел ему помогать семье Трушкина. Николай сообщил, что сам Петросян не приедет, так как боится инфекции.

Этот человек никому из присутствующих подозрительным не показался, – продолжает Лука. – Наоборот, он оказался весьма коммуникабельным. Быстро втерся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и был таков.

Пропажу заметили почти сразу. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые провели следственные действия. Задержать по горячим следам вора не удалось. Будет ли допрошен по этому делу Евгений Петросян, пока не известно.

– Проблема в том, что из-за масочного режима лицо преступника видели немногие, – говорит Лука. – Но был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил. Уже по камерам наблюдения выяснилось, что вор действовал не один. Рядом была припаркована машина с его подельниками. Видимо, они сосканировали код машинного замка. По камерам видно, как этот парень достал кошелек, положил себе в карман и скрылся. В кошельке, кстати, было 520 тысяч рублей! Полиция сняла отпечатки пальцев вора, составила фоторобот. Сейчас ведется его розыск.

Надо отметить, что похороны Трушкина прошли весьма скромно. Прощание с сатириком проигнорировали звезды, для которых Анатолий Алексеевич писал юмористические номера. Из знаменитостей на церемонии прощания наши корреспонденты заметили лишь художника Никаса Сафронова, который оплатил все похороны, певца Юрия Лозу и поэта Симона Осиашвили.