Суд оставил Степаненко книгу "Оккультизм и сексуальность", нажитую в браке с Петросяном

В Москве Хамовнический суд отказался распределять имущество Елены Степаненко и Евгения Петросяна в соотношении 80/20, как хотела юмористка, пишет Super.ru.

Решение суда — разделить совместно нажитое имущество поровну. Со ссылкой на телеграм-канал Mash, издание пишет, что общее состояние экс-супругов оценивается в 1,25 миллиарда рублей.

В том числе Елене Степаненко достались редкие экземпляры из общей библиотеки: книги «Оккультизм и сексуальность» и «Современные психопаты».

Напомним, что звезды «Смехопанорамы» расстались, спустя 33 года официального брака. 74-летний Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой. Брухунова в марте 2020 года родила ребенка.







