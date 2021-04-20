Илья Резник уличил участников шоу "Маска" в пении под фонограмму

Популярный телепроект «Маска» на НТВ близится к финалу, в последнем выпуске его покинул Носорог. Скоро станет известно имя победителя грандиозного шоу. А пока зрители с нетерпением ждут «момента истины», поэт Илья Резник неожиданно раскрыл один из главных секретов «Маски».

Песни Илья Резника до сих пор звучат везде. На днях одно из его произведений исполнили и в шоу «Маска» на НТВ.

– Да, мне сказали, что Филя очень хвалил (исполнение песни поэта в шоу. – Прим. Sobesednik.ru), – поделился Илья Рахмиэлевич с Sobesednik.ru.

– Я сам «Маску» не смотрю. Почему? Артисты так микрофон там держат, что нет ощущения, что они живьем поют. Как им в таких костюмах и в масках живьем петь? Там ко рту и микрофон не поднести!

Но передача нарядная. Есть кураж какой-то!

Илья Резник//фото: Global Look Press

Резник знает, что в этом сезоне «Маску» сотрясают скандалы. Самый громкий – уход Азизы. Филипп Киркоров, увидев ее под образом Пингвина, был шокирован. И даже сказал: «Я никогда себе этого не прощу».

– Я его понимаю. Азизу очень рано убрали, к сожалению. Она ведь одна из гениальных актрис современности. Что она творила в «Точь-в-точь» – это было великолепно, – признает Резник. – Филипп прав. Азиза должна была оставаться в «Маске» как можно дольше. Она многогранная, сочная, яркая…

Фото: Global Look Press, стоп-кадр YouTube

Конечно, когда такой артист выбывает, это очень большая потеря для проекта. А кого они тогда оставили? Бузову, кажется. Я не знаю, как делаются такие шоу. И на самом ли деле убрали Азизу, не зная, что она там, а не из-за Бузовой... Не буду судить никого.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, как прошла помолвка Азизы с итальянским женихом.