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"Это взрыв мозга!": зрители выбрали победителя шоу "Маска"

Культура и ТВ
19:15, 14 апреля 2021

"Это взрыв мозга!": зрители выбрали победителя шоу "Маска"
Фото в статье: стоп-кадры шоу "Маска" на НТВ, Youtube
Фото в статье: стоп-кадры шоу "Маска" на НТВ, Youtube

18 апреля на НТВ выйдет полуфинал шоу «Маска», а там и до финала недалеко.

В шоу осталось всего шесть участников – обворожительная Змея, юморная Неваляшка, харизматичный Крокодил, заводной Носорог, неподражаемый Заяц и многогранная Лама. Напряжение нарастает, и жюри в составе Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, Тимура Родригеза, Валерии и Александра Реввы предстоит делать непростой выбор.

Sobesednik.ru узнал вероятного победителя шоу, изучив мнение зрителей популярного телепроекта НТВ.

«От Крокодила кровь в венах закипает, его выступление просто супер. Браво!!! Болею за него. Мне кажется, там Арсений Бородин», – предполагает фанат Крокодила.

«Нет, там Бикбаев, я его слышу и вижу, это он», – предлагает свою версию следующий зритель шоу.

«Номера Носорога попадают в самое сердце! Пробивают до слез», – а вот и еще один фаворит.

«Почему Змея не заводит, не пойму? Вроде и поет хорошо, но не хватает чего-то», – а вот единственной девушке на проекте достается от зрителей.

«Почему-то никому не нравится эта Змея, а её тащат! За нее топит только жюри. А зал, как мне кажется, ведётся. А вы правы, Змея реально не заводит, неинтересна! На вылет ее!» – похоже, определился и аутсайдер гонки.

«Шутки Зайца и Неваляшки бесподобны, можно разбирать на цитаты! Это шоу. И Заяц, как по мне, создаёт офигительное шоу! И своими выступлениями, и разговорами с жюри», – есть фанаты и у еще двух масок.

«Лама, как всегда, бесподобен! Вокал высочайшего класса! Видно профессионал, и такой душка! Человек с такой светлой аурой и настолько раскрывает душу!» – и Лама у многих в фаворитах.

«Невероятно добрая Неваляшка, приятный в общении Заяц, прекрасный голос Крокодила и Носорога, просто красивые, необычные выступления всех участников, спасибо костюмерам и хореографам и вообще всем причастным к этому шоу людям», – зритель назвал всех, кроме Змеи, что снова наталкивает на мысль, что она аутсайдер.

«Я влюбилась в голос Носорога. Когда он снимет маску, буду его фанаткой! Это просто взрыв мозга!» – позитивные комментарии в сторону Носорога начинают перевешивать.

«Носорог – мой фаворит! Настолько быть разным в каждом выпуске. Абсолютно в разных жанрах, никто из участников этим не может похвастаться! Предвкушая комментарии на мой отзыв, даже Неваляшка. Заяц, безусловно, берет сексуальностью и харизмой, Неваляшка непосредственностью, Лама удивительным вокалом.

Но Носорог, Носорожище! Это уникум! Талант! И мне 9-ый выпуск подряд непонятно, почему с его популярностью в этом шоу его никогда не ставят выступать последним, где априори маска запомнится ещё лучше! Для меня лично его постоянно отодвигают от «якобы фаворитов шоу».

«Боже… Носорог, вы мой кумир. Уже дважды ваши потрясающие номера доводили меня до слез. Ну, какой же вы многогранный артист. Преклоняюсь перед вашим талантом. Влюблена с самого первого выпуска. Для меня вы заведомо уже победитель!» – да, похоже, у зрителей все же есть фаворит № 1.

«По вокальным данным Носорог – это бесспорный победитель, такой уникальный тембр, такой диапазон, что хочется постоянно его переслушивать. А Зайцу – приз зрительских симпатий, очень обаятельный персонаж», – предлагает фанат шоу всем сестрам раздать по серьгам.

Теги: #новости звезд #Знаменитости #НТВ #вмаскешоу

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото в статье: стоп-кадры шоу "Маска" на НТВ, Youtube

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