Иосиф Пригожин обругал матом организаторов шоу "Маска"

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об уходе Азизы с проекта, заявив, что она не должна была плакать.

На прошлой неделе шоу «Маска» на НТВ покинула певица Азиза, которая скрывалась под маской Пингвина. Артистка сильно расстроилась из-за того, что ей пришлось уйти из шоу, она даже пустила слезу и отказалась петь финальную песню в конце выпуска. Члены жюри, включая председателя Филиппа Киркорова, были шокированы тем, что им так и не удалось угадать: Пингвином была именно Азиза.

Эту неприятную ситуацию Sobesednik.ru прокомментировал другой экс-участник «Маски», скрывавшийся под костюмом Ананаса, продюсер Иосиф Пригожин.

– Для меня тоже было шоком, что под маской Пингвина была Азиза, – уверяет 51-летний муж певицы Валерии в интервью Sobesednik.ru. – Я, как и члены жюри думал, что там Анита Цой! Дело в том, что когда все уже якобы угадывают, кто скрывается под тем или иным персонажем, именно эту маску и стараются раскрыть. Так было и здесь: все были уверены, что Пингвин – это Анита.

По мнению Пригожина, Азиза слишком близко к сердцу приняла свой уход из проекта. А ведь шоу в первую очередь носит развлекательный характер и об этом не стоит забывать.

Азиза не смогла сдержать слез в эфире "Маски"//фото: стоп-кадр YouTube

– К великому сожалению, эмоциональная составляющая Азизы взяла верх, – продолжает продюсер. – Конечно, нельзя так уходить. Это же игра, телевидение. Надо было доиграть! Кстати, этот эпизод лишний раз подтвердил, что шоу «Маска» – честный проект со всех точек зрения.

Азизу мне жалко, но она до конца не вкурила эту историю. Я сразу понял, что к проекту надо относиться с юмором, как бы тебе не было тяжело.

Я, будучи больным человеком (накануне съемок Иосиф Пригожин переболел коронавирусом в тяжелой форме. – Прим. Sobesednik.ru), вкалывал там, но мне было прикольно. Потому что я уже сошел с ума сидеть дома, в больнице. Я поднимался в студию на третий этаж и, извините, матом крыл организаторов, потому что они мне не сказали, что там лифта нет.

Я даже хотел, чтобы меня выкинули раньше, был готов уйти еще в первом выпуске: было тяжело так, что можно было застрелиться! Но все равно не унывал. Записывал по две песни в студии, хотя все писали по одной. Расстроен только из-за того, что не успел спеть те две песни, обдурил бы всех еще два раза. А если бы у меня еще и легкие были в порядке, я бы вообще порвал бы там всех!