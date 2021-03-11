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"Я спал с членом жюри": Пригожин – об "измене" Валерии и рекордном штрафе в шоу "Маска"

Шоу-бизнес
19:27, 11 марта 2021

"Я спал с членом жюри": Пригожин – об "измене" Валерии и рекордном штрафе в шоу "Маска"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин, скрывавшийся под маской Ананаса, впервые раскрыл тайны популярного проекта.

Иосиф Пригожин, выбывший из проекта «Маска» на НТВ после третьего выпуска, ничуть не жалеет об участии в шоу. Даже несмотря на то, что с подачи Станислава Садальского часть аудитории стала подозревать его в обмане: будто бы вместо самого Пригожина в костюме Ананаса выступал некий безвестный актер гораздо более хрупкого телосложения, чем муж Валерии.

Однако продюсер утверждает, что все было честно: просто за время участия в «Маске» он набрал несколько килограмм, которые потерял, болея коронавирусом. Этот скандал заметно поднял волну интереса к Пригожину.

– Я долго был Шреком, а теперь буду Ананасом, – рассмеялся продюсер в интервью Sobesednik.ru.

На проекте у меня были штрафные санкции в 10 млн рублей, потому что я спал с членом жюри.

Продюсеры боялись, что я могу Валерии где-нибудь в кроватке что-то шепнуть (герои «Маски» не должны никому говорить, что участвуют в этом шоу. – Прим. Sobesednik.ru). У всех остальных участников санкции были 3 млн рублей.

Продюсер примеряет костюм Ананаса, готовясь к съемкам в "Маске"//фото: личный архив И.Пригожина

Для меня было важным доказать Валерии, что я умею молчать и хранить тайны. В «Маске» я был командным игроком. Если бы Валерия знала, что я участвую в проекте, меня бы, конечно, оттуда не выкинули так рано.

Теперь она ходит такая обманутая и говорит: «Может, ты мне и изменял еще?» (Смеется. – Прим. Sobesednik.ru). Жалею только о том, что не успел спеть еще две потрясающие песни, которые я записал для проекта.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Иосиф Пригожин #НТВ #Валерия #вмаскешоу #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: Global Look Press

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