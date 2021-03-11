"Я спал с членом жюри": Пригожин – об "измене" Валерии и рекордном штрафе в шоу "Маска"

Продюсер Иосиф Пригожин, скрывавшийся под маской Ананаса, впервые раскрыл тайны популярного проекта.

Иосиф Пригожин, выбывший из проекта «Маска» на НТВ после третьего выпуска, ничуть не жалеет об участии в шоу. Даже несмотря на то, что с подачи Станислава Садальского часть аудитории стала подозревать его в обмане: будто бы вместо самого Пригожина в костюме Ананаса выступал некий безвестный актер гораздо более хрупкого телосложения, чем муж Валерии.

Однако продюсер утверждает, что все было честно: просто за время участия в «Маске» он набрал несколько килограмм, которые потерял, болея коронавирусом. Этот скандал заметно поднял волну интереса к Пригожину.

– Я долго был Шреком, а теперь буду Ананасом, – рассмеялся продюсер в интервью Sobesednik.ru.

На проекте у меня были штрафные санкции в 10 млн рублей, потому что я спал с членом жюри.

Продюсеры боялись, что я могу Валерии где-нибудь в кроватке что-то шепнуть (герои «Маски» не должны никому говорить, что участвуют в этом шоу. – Прим. Sobesednik.ru). У всех остальных участников санкции были 3 млн рублей.

Продюсер примеряет костюм Ананаса, готовясь к съемкам в "Маске"//фото: личный архив И.Пригожина

Для меня было важным доказать Валерии, что я умею молчать и хранить тайны. В «Маске» я был командным игроком. Если бы Валерия знала, что я участвую в проекте, меня бы, конечно, оттуда не выкинули так рано.

Теперь она ходит такая обманутая и говорит: «Может, ты мне и изменял еще?» (Смеется. – Прим. Sobesednik.ru). Жалею только о том, что не успел спеть еще две потрясающие песни, которые я записал для проекта.