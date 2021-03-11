"Костюм Ананаса перешивали": Пригожин показал Садальскому закулисные фото "Маски"

Иосиф Пригожин ответил Станиславу Садальскому, обвинившему продюсера в обмане на шоу.

Станислав Садальский раскритиковал проект «Маска». Несмотря на то, что шоу является одним из самых рейтинговых на телевидении, актер заявил, что рассчитано оно на «идиотов». Также артист поставил под сомнение тот факт, что в костюмах выступают сами артисты. К примеру, Садальский заподозрил, что в наряде Ананаса за Иосифа Пригожина на сцене отдувался худощавый дублер. «Вычислил» он это якобы по телосложению мужа Валерии. Если сличить фото Ананаса из разных выпусков, действительно может сложиться впечатление, что под маской фрукта находились два разных человека...

– Группка из 5 человек (жюри «Маски». – Прим. Sobesednik.ru) прикладывает театральные бинокли ко лбу, в общем, развлекается, зрители есть, но это антураж, – охарактеризовал шоу 69-летний Садальский. – Все несут околесицу – обсуждение ни о чем. Бредовые догадки о том, кто выступает под маской. К чему? В общем, по американскому плоскому юмору построено. Для наивных поклонников этого бездарного шоу – сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений – ну ни как фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина… обычное телевизионное вранье.

Садальского смутила разница в весовых категориях Ананаса в двух разных выпусках//фото: Instagram

Sobesednik.ru связался с Пригожиным и выяснил, кто был в костюме Ананаса на самом деле.

– В фильме «Место встречи изменить нельзя», где Садальский играл Кирпича, была такая фраза: «Не ищите черную кошку в темной комнате!» – вспоминает 51-летний Иосиф Игоревич. – Вот я живу по такому странному принципу. Даже не понимаю, почему я никому покоя не даю. То Шнур на меня набросится, то еще кто-то.

Есть Россия и есть Америка, которая постоянно санкции вводит. Вот и на меня обязательно кто-то должен нападать. То ли я такой червячок хороший для пиара, потому что на все реагирую, то ли еще что-то. Но мне приятно, что ко мне не равнодушны, как и к проекту «Маска». Люди находят время, чтобы разбираться в том, у кого какая нога, даже на сланцы обращают внимание.

Костюм Пригожина пришлось перешивать//фото: личный архив И.Пригожина

Разницу в своем телосложении в разных выпусках продюсер объяснил очень легко. Дело в том, что перед проектом Пригожин тяжело переболел коронавирусом и сильно похудел. А во время шоу, по его словам, он просто начал приходить в свою привычную форму.

Накануне съемок "Маски" продюсер сильно похудел из-за коронавируса//фото: личный архив И.Пригожина

– Ананасик имеет свойство расти и становиться большим, – продолжает Пригожин. – Так же и я.

Еще никому до вас этого не говорил: мой костюм приходилось расшивать по ходу проекта, потому что во время съемок третьего выпуска я уже в него не мог влезть, он не застегивался. Все были в шоке!

фото: личный архив И.Пригожина

Девчонки, которые меня одевали говорили: «Иосиф Игоревич, как это? Вы же просто выросли из костюма за две недели!»