Продолжение под угрозой: Садальский спровоцировал новый громкий скандал в шоу "Маска"

Популярное шоу телеканала НТВ «Маска» и без того испытывает серьезные сложности с имиджем после скандального ухода из проекта певицы Азизы, но теперь, судя по всему, удар по репутации продюсеров и организаторов программы может быть еще более серьезным. Известный российский актер Стас Садальский заявил о том, что телевизионщики в прямом смысле обманывают зрительскую аудиторию.

Высказать свои претензии к создателям программы Садальский в традиционной для него манере решился на своей страничке в социальной сети Instagram, прикрепив к своему посту весьма красноречивый коллаж из двух скриншотов с участием маски Ананаса, под которой, как выяснилось впоследствии, скрывался музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин. Между тем, убежден Садальский, Пригожин находился в костюме Ананаса далеко не всегда, что и стало поводом для обвинений в обмане.

На опубликованном артистом изображении хорошо видно, что Ананас во время выступления перед судьями проекта, мягко говоря, выглядит несколько иначе, чем Пригожин в этом же костюме после того, как его личность была рассекречена. Дело в том, что продюсер обладает несколько более «пышной» фигурой в сравнении с тем, кто находился внутри этого самого костюма ранее. Свой пост Садальский также дополнил весьма эмоциональным комментарием.

«Группа из пяти человек прикладывает ко лбу театральные бинокли, в общем, развлекаются. Зрители тоже есть, но это все антураж. Все вокруг несут какую-то околесицу, обсуждения ни о чем, бредовые догадки о том, кто может скрываться под той или иной маской. К чему это? В общем, все построено по плоскому американскому юмору.

Для наивных поклонников этого бездарного проекта – сравните фотографии Ананаса с прежних выпусков. Фигура человека никак не совпадает с габаритами Пригожина, который уверяет, что это был он. В общем, противное телевизионное вранье», – отметил артист и поинтересовался у своих подписчиков, нравится ли им, когда их обманывают.