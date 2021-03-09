"Давно пора": шоу "Маска" требуют закрыть после скандала с Азизой

Уход певицы Азизы из «Маски» оказался самым громким и драматичным за два сезона существования шоу. Его активно обсуждают поклонники проекта. Многие из них уверены, что артистку выгнали несправедливо.

Между тем, после разоблачения исполнительницы хита «Милый мой, твоя улыбка», скрывавшейся под маской Пингвина, проект НТВ могут ожидать серьезные последствия: вплоть до закрытия.

Поклонники как могут поддерживают раздосадованную певицу, которая в финале четвертого выпуска не могла сдержать слез и расплакалась прямо на сцене. Они уверены: уход Азизы – большая потеря для шоу. Ведь там участвуют более слабые маски.

– Розовая пантера откровенно проигрывала Пингвину, – возмущаются поклонники певицы. – Почему не выгнали ее?

Другие даже призывают закрыть проект. Подобные комментарии появляются в соцсетях регулярно и набирают множество лайков.

– Надо создавать петицию на имя Путина, – пишут зрители НТВ в Интернете. – Давно пора закрыть это шоу! В прошлом сезоне Долину узнали сразу, так ее не раскрывали до последнего. В этом году под маской Банана явно Буйнов. Но кто его тронет? А Азиза оказалась девочкой для битья...

Между тем, сама Азиза в интервью Sobesednik.ru признавалась, что уход из «Маски» оказался для нее весьма неожиданным. Впрочем, несмотря на слезы, в шоу она еще появится. Близкая подруга исполнительницы, дизайнер Аника Керимова сообщила, что Азиза вернется и выступит в финале проекта.

Напомним, что из «Маски» Азиза ушла не с пустыми руками. Руководство проекта разрешило ей забрать яйцо, с которым ее Пингвин выступал на сцене.